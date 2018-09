Preocupan robos en barrio Paracao: seis hechos en 20 días

Vecinos de barrio Paracao, más precisamente de la zona de calles Martín del Barco Centenera y Camino de la Cuchilla Grande, en inmediaciones del Club Neuquén, expresaron su preocupación y temor por una ola de robos que se han registrado, al menos seis, en los últimos 20 días.Una mujer contó aque "tuve la mala suerte que entraran a mi casa, estando yo a 20 metros. Se llevaron todo lo tecnológico, como celulares, tablet, notebook. También entraron a mi dormitorio. Por suerte no se llevaron dinero pero si el monedero con siete tarjetas de crédito y DNI de la familia"."Me dicen que pueden ser personas conocidas, la puerta no fue violentada, entraron directamente", se lamentó. En tal sentido, mencionó que hizo la denuncia en la comisaría "y hay testigos que estaban en el club que vieron una moto azul que luego agarró contramano por Centenera".La vecina dio cuenta que no es el único caso. "Han entrado casa por medio y han abierto autos", hechos que no se entienden siendo que "en la zona hay patrulla continuamente".Por otra parte, un vecino del barrio contó que también fue víctima de un hecho de inseguridad. Hace unos días y en horas de la siesta, "me abrieron la camioneta y me robaron toda la documentación del auto y mis documentos; hasta el equipo de mate me robaron. Te da mucha impotencia".Sin dudas que estos hechos generan preocupación en el barrio y se repiten en muchas zonas de la capital entrerriana. Es por ello que vecinos de barrio Paracao están tratando de diseñar algo en conjunto "para estar más seguros".