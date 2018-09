Vecinos reclaman porque las cloacas tapadas generaron un foco infeccioso

Vecinos de la zona de calles Procesión Náutica y Larramendi de la capital entrerriana reclamaron porque estuvieron más de un mes con las cloacas tapadas. Si bien este miércoles personal de Obras Sanitarias concurrió al lugar y las destapó, en la calle quedaron esparcidas las aguas servidas, lo cual resulta "un foco infeccioso", resaltaron a"Estamos indignados porque como siempre, en Bajada Grande tenemos problemas con las cloacas. Hace más de un mes que estábamos cansados de llamar al 147. La materia fecal se ha metido adentro de los domicilios", contó.Por su parte, Oscar, relató que tienen "un problema en la nariz. Algunos me dicen que tengo un virus y otros que es cáncer de piel. Me salen unos granos. No puedo estar con estos olores"."La cuadra entera está afectada", resaltaron, al tiempo que pusieron de relieve que si llueve la situación se agravará. Asimismo, subrayaron que tienen chicos y "los más pequeños, que son los que más andan viven enfermos, porque esto es un foco infeccioso".Reclaman que "aunque sea dos veces por semana manden personal para limpiar, porque vivimos en la mugre".