"Cada gestión vamos un pasito para atrás, hemos reclamado en todos lados, en forma personal, a través del 147, pero no conseguimos una solución definitiva a estos temas", dijo un vecino en diálogo con Elonce TV. tras ello dio cuenta que "el problema más grande que tenemos es la maleza, es prácticamente un monte y no logramos que la municipalidad cumpla ni haga cumplir con las ordenanzas básicas de limpieza de cualquier vecino. En esos montes se pueden esconder delincuentes y no se puede transitar tranquilo. La iluminación no funciona, hay unos 500 metros donde hay luminarias pero no funcionan". Y de noche afirman, el lugar "es una boca de lobos".



Los reclamos no son de hace "dos meses. La primera vez que reclamamos estaba la intendenta Blanca Osuna que prometió soluciones que posteriormente no se dieron y así sucesivamente. Hace 40 días tuvimos una reunión en la Municipalidad y también obtuvimos promesas" que hasta el momento no se han cumplido.



El barrio Lomas del Golf "comprende Ayacucho y Echeverría hasta Rondeau. Es una zona amplia con muchos vecinos que tienen varios problemas", indicaron finalmente. Elonce.com