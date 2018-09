Por problemas con el agua, escuela Carbó no dictará clases este martes

La Escuela Enrique Carbó, ubicada en la intersección de calle Laprida y Buenos Aires, registró inconvenientes en la bomba de agua y el servicio se vio restringido. Por ese motivo, los alumnos no tendrán clases este martes por la mañana. No obstante, por la tarde se retoman las actividades.Sandra, rectora, informó aque "estamos gestionando para conseguir bombas de agua: una extractora y dos de subida de agua. Hay una sola bomba que está trabajando por la mitad porque tiene roto los sellos y en cualquier momento dejarán de funcionar. De esta manera, se retrasa la subida y bajada de agua hacia los baños, hacia el comedor y otros lugares".La semana pasada las clases también fueron suspendidas. "En el comedor se cocinó hasta donde se pudo y muchos chicos quedaron sin comer porque no alcanzó. Se debería hablar con Comedores Escolares para ver qué menú alternativo se podría ofrecer para los chicos", agregó.Alba, vicerrectora, indicó que "al problema lo venimos teniendo antes de las vacaciones de julio. Se ha hecho la solicitud a Departamental para que venga a revisar las bombas de agua. Ellos están gestionando la compra de la bomba".