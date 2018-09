Se cayó antiguo árbol, cortó el tránsito, dañó un auto y dejó sin agua al barrio

Un antiguo "Palo borracho", de más de 60 años, cayó esta tarde en la zona de calles Guido Spano y Leopoldo Lugones de la ciudad de Paraná, supo Elonce. Además, de cortar totalmente el tránsito en calle Spano, el árbol causó daños al auto de un vecino del lugar."Pasó que se cortó el agua y cuando nos levantamos de la siesta, nos encontramos que se había caído el árbol que nos había acompañado duranteEn referencia a las posibles causas, el vecino dijo que "desde la semana pasada hay una pérdida de agua en el lugar porque quisieron sacar el árbol y calculo que el agua, aflojó las raíces y por eso, al ser tan pesado, se terminó cayendo", sostuvo Miguel y agregó que "era un árbol muy grande".La vecina Mercedes Comas, propietaria de la casa donde estaba el antiguo Palo Borracho, explicó a Elonce que el árbol estaba en trámite de ser quitado pero se cayó.Lo que ocurrió es que el jueves de la semana pasada, para reparar una pérdida en la red de agua potable, el personal de Obras Sanitarias, cortó las"Es un palo borracho que tiene más de 60 años", contó Mercedes a Elonce y dijo que "tiene una historia para la familia y para el barrio, porque era muy querido para los vecinos".La caída del árbol afectó al automóvil del hermano de Mercedes y según contó "el auto quedó debajo del árbol. Gracias a Dios, por las raíces queCarlos un automovilista que vive en barrio Mercantil y pasa por calle Spano, varias veces por día en su auto, contó a Elonce que "el árbol se cayó después de que yo pasara. Hice pocos metros y escuché el ruido nomás, un ruido muy fuerte", contó y agregó que "tuve suerte porque cayó detrás mio, por eso le dije a la señora de la casa que jugara a la Tómbola, el número de mi patente", afirmó Carlos entre risas."Me dio un escalofrío en el cuerpo y quise parar, pero no pude", afirmó Carlos que es gasista y también se dedica a la plomería. Además, agregó a Elonce que en ese momento, "pensé que si se me cae el árbol encima, no cuento el cuento", remarcó.