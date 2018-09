Llega el evento que reúne expertos en marketing digital y medios de comunicación

Especialistas

El evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales está cada vez más cerca. El Social Media Day Paraná tendrá su cuarta edición el 14 de septiembre en la sede de la Universidad Católica Argentina (Buenos Aires 239). La jornada se iniciará a las 08:30 hs y reunirá a los principales expositores del área. Las entradas están disponibles en http://smday.com.ar/parana/inscripcion/ Pablo Grillone de LiveMedia es uno de los expositores invitados al encuentro. Él Tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de Cine Publicitario, TV y fotografía. En su charla titulada "Hollywood detrás de las redes" ahondará sobre el "detrás de escena" de la creación de cada publicación digital. "Sea video, posteo o foto, existe un gran número de personas que despliega sus habilidades para que el usuario muestre, con un simple click, su aprobación a lo que está consumiendo", aseguró a modo de adelanto."En el nuevo contexto digital poder llamar la atención de la gente es cada vez más difícil, por la cantidad de medios que existen, plataformas y canales de comunicación, la tecnología poco a poco nos invadió nuestra vida, nos tiene secuestrado, nuestra atención se pierde en la cantidad de mensajes que nos llega minuto a minuto, el bombardeo de contenidos es cada vez mayor, es por eso que grandes empresas invierten millones para poder elaborar contenidos que pueda sacarnos de la rutina, que generen algo en nosotros, ejércitos de personas trabajan para poder día a día invadir nuestras vidas con nuevos y creativos mensajes", sostuvo.Grillone resaltó que "la mayoría de las veces hay elementos de cine y grandes producciones detrás de los mensajes, son pocos los que se crean desde un celular y llegan al consumidor en masa. La mayoría de los materiales que nos llegan implican la generación de ideas, grandes producciones, desarrollo de guiones, ejecución y planificación, aunque al final se graben desde un celular".Por otro lado, se refirió a lo que se debe tener en cuenta para estar a la vanguardia en la elaboración de los contenidos digitales y aseguró que hay que "pensar como consumidor, pensar qué puede llamarnos la atención y qué no, que nos gusta y que nos aburre, qué tipo de mensaje lo pasamos rápido y cuál no. No siempre las grandes ideas son grandes contenidos, las cosas simples también venden".Con respecto a la evolución de la forma de crear contenidos, expresó: "cambia todo tan rápido que no llego a imaginarme como será en un par de años, pensemos cómo eran hace 2 o 4 años y el cambio que hay a la fecha. No estaría loco en pensar en contenidos digitales on-demand a medida que pensamos. Si quiero un helado, de solo pensarlo van a llegar al celular mensajes de heladerías cercanas, sabores recomendados, combinaciones, hasta vamos a poder probar el gusto desde Internet. No sé, en este mundo casi virtual todo puede pasar".La nómina de expositores que participarán del evento la completan Paula Di Noto de Google Argentina; Roberto Igarza, doctor en comunicación social la Universidad Austral; Bianca Pallaro de La Nación DATA; Marina Dobón y Cecilia Pertusi de BOND Agency; Leandro Marchisio de OSDE; Gabriel Curi de UCA; y Rodrigo Picott de Radio Mitre.Por otro lado, el Social Media Day Paraná contará con el clásico panel de medios que estará conformado por diversos profesionales del área. Uno de ellos será será Federico Cioni. Él es comunicador, speaker y periodista especializado en tecnología. Actualmente se desempeña como responsable de medios digitales del grupo El Litoral.Consultado sobre si considera que la era digital le dio impulso a la información local, Cioni sostuvo: "No es que le dio impulso, sino que cambiaron las plataformas. En realidad hoy los periodistas pueden cubrir de la misma manera que antes, lo que sí cambió con la tecnología es el modo de hacerlo. Sí antes íbamos con el cuaderno y el grabador, ahora vamos con el teléfono y tenemos la posibilidad de mostrar nuestro contenido en múltiples plataformas".Además, consideró que esta situación "le da una ventaja a los medios locales, pero sobre todo están igualados con los medios más grandes a nivel tecnología y posibilidades de cobertura. Obviamente las formas de coberturas van a variar según la idiosincrasia de cada lugar, grupo, cultura, pero hoy una marcha pueden cubrirla ambos con un dron, por ejemplo, que es accesible".Cioni también destacó la importancia del prosumidor. "Antes te llamaban y te avisaban que algo estaba pasando pero no tenías la imagen. Hoy la persona puede mandarte inmediatamente y dar cuenta de que lo que está contando es real", subrayó.Otro de los participantes del panel será Federico Etienot de Radio Mitre. Él es periodista deportivo y actualmente editor de contenidos digitales de la emisora.Los estudiantes universitarios que quieran inscribirse, podrán acceder a becas del 50%, previo envío de su certificado de alumno regular a contacto@smday.com.ar Es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los encuentros referentes en la industria digital en la región. Se lleva a cabo cada año en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy y Mendoza. Convoca a miles de personas en sus ediciones.Para más información, notas de prensa o patrocinar el evento, los interesados pueden escribir a contacto@smday.com.ar