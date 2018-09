En el Día del Ferretero, un oficio vigente en la venta del "coso del cosito"

"El coso del cosito"

Se celebra hoy en Argentina, el Día del Ferretero en homenaje a comerciantes que son requeridos por vecinos, en búsqueda de soluciones para diferentes temas que tienen que ver con el hogar o actividades de la construcción."Acá, todos los días es el día del ferretero porque este es un negocio de muchos años, familiar, y donde los clientes, para nosotros, son amigos", reafirmó a, el responsable de Ferretería "De todo un poco" ubicada en barrio San Agustín en Paraná, Enrique "Quique" Gabrieli.Desde el local que ya cuenta con casi 30 años de historia, el ferretero rememoró que cuando abrió, el local "parecía un jardín botánico porque había que llenarlo, así que lo hicimos con plantas y macetas"."Ahora, más o menos estamos completos, pero después de más de 25 años, porque no fue fácil, costó muchísimo y fue a fuerza familiar", reivindicó.En la oportunidad, comentó que "la renovación de herramientas es constante"."Si querés seguir adelante tenés que estar al día en cuanto a todo lo que va saliendo. Ya murió el que se quedó con la pinza y la tenaza", reafirmó.Como graduados en la universidad de la práctica cotidiana, al mantener un trato permanente con trabajadores de distintos oficios que llegan a su negocio en búsqueda de orientaciones y soluciones a distintos inconvenientes, los ferreteros se mantienen siempre dispuestos a ampliar sus conocimientos sobre las novedades técnicas, para poder asesorar y ofrecer los mejores productos para cada cliente."Ya no está el cliente que busca el coso del cosito, sino que, directamente, el cliente ya no habla: te muestra el celular y dice `quiero esto´", comentó al respecto."Lamentablemente, sus mentes cada vez trabajan menos. La gente ya no piensa, no aprende. Directamente le saca una foto, y ni sabe lo que lleva", indicó, al tiempo que agregó: "Se van tranquilos porque les explicamos y los asesoramos"."Si hoy estamos celebrando el día del ferretero es gracias a los clientes porque en 30 años nos han hecho crecer, son amigos de la casa", reafirmó.