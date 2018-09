Implora por ayuda la madre de adolescente pisado por un camión en El Volcadero

, fueron las palabras de la mamá de Víctor Jacob, el adolescente de 16 años que fueque descargaba la basura en la zona de El Volcadero, el basural a cielo abierto de la ciudad.A diez días del hecho, el muchacho continúa internado en el hospital San Martín de Paraná, donde se recupera de la fractura de pelvis que sufrió el pasado viernes 24 de agosto., Alicia Dominga Jacob., remarcó la mujer.Según dijo, "lo poco que ganaba, lo llevaba para comer".

"Fue una desgracia con suerte"

En la oportunidad, comentó que el muchacho tiene la pelvis fracturada y debe hacer reposo. "Él no puede moverse. Y yo quiero que le den una pensión, una casita con un baño, porque no sé cómo va a quedar después de esto", lamentó."Vivimos en un ranchito de chapa con una cocina y una cama. No tenemos la comodidad para que se vaya recuperando", sostuvo.. Nos criamos en el Volcadero, siempre juntamos plástico, vidrio.".