Estafaron a cuatro supermercados de Paraná: Alertan sobre falsos inspectores

"En los últimos días, varios supermercados de origen asiático en la capital entrerriana, han sido damnificados por individuos inescrupulosos que se presentan y hacen pasar por falsos inspectores de la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná. Aunque no son los únicos comercios que reciben este tipo de visitas", explicaron desde la comuna en un comunicado dado a conocer este viernes.Al referirse al "modus operandi" de los estafadores, desde la Municipalidad de Paraná, que "a los comerciantes, se les solicita la habilitación correspondiente del negocio y de no tenerla, se los amenaza con una posible clausura del mismo. Esto lleva a que el dueño o encargado del local, tenga temor y los falsos inspectores se aprovechan de la situación, solicitándoles dinero o mercaderías del comercio para no labrar el acta de infracción", explicaron para alertar de la situación.Este tipo de acciones fueron denunciadas telefónicamente y, precisamente, "se detectaron en supermercados de procedencia asiática, donde personas de dudoso proceder, se presentaron invocando ser enviados por el director Orlando Gómez, o del subdirector, Fabián Rueda, aunque no se identifican sino que verbalmente, dicen que son de la Dirección de Habilitaciones", afirmaron en el escrito.La Dirección de Habilitaciones informó que ante esa anomalía, "cuando se presenten inspectores de la mencionada repartición, los comerciantes deben solicitar la debida acreditación, que debe estar firmada por el director de Habilitaciones, Orlando Gómez, o el Fiscal Municipal, Francisco Avero", informaron.