Proponen que espectáculos nacionales incluyan en su cartelera a bandas locales

Ingresó al HCD un proyecto que busca fomentar y valorizar las bandas locales. El concejal Emanuel Gainza propone "reducir en el 50% del impuesto a espectáculos públicos aquellos recitales nacionales e internacionales que lleguen a la ciudad. Cuando se presenten podrán tener en su cartelera, como banda soporte o telonero, bandas de Paraná".En diálogo con, aseguró que "queremos mostrar el talento que tenemos en la ciudad. Tenemos muchas bandas y queremos que tengan más oportunidades para tocar y que esto sea cada vez más masivo".La ordenanza prevé tres cuestiones fundamentales. "El descuento del 50% del impuesto a espectáculos públicos; la creación de un registro municipal de artistas locales; obligación de difusión, para que se informe cuáles son las bandas locales que acompañarán a los artistas nacionales o internacionales", explicó.Por su parte, el guitarrista de la banda "Cierren todas las puertas", señaló que "es una iniciativa que está muy buena. A nosotros nos falta ese ambiente, ese piso de bandas locales. No es que se le exige al que viene que toque con alguien de la ciudad, sino que si lo hace también tiene beneficios y nosotros también por tocar con una banda grande".En tanto, Ernesto Tata Mockert, director del Programa Sumar Arte, dijo que "es una propuesta no coercitiva, de no obligación. Nosotros estamos trabajando para seducir a los paranaenses a que escuchen y le presten atención a los artistas locales. Es una propuesta que va a ayudar, es un punto de partida muy importante el registro de ese caudal artístico que tiene la ciudad. También trabajamos para conformar una red provincial y regional que permita a nuestros artistas generar un intercambio con artistas de otras localidades".