El HCD debatirá proyecto de inclusión laboral de personas transexuales

En el plenario del HCD de este jueves tuvo ingreso un proyecto de ordenanza impulsado por la edila Stefanía Cora (Frente para la Victoria), en virtud del cual se promueve la garantía de un derecho primordial como es la inserción laboral de las personas de la comunidad trava ? trans en la administración municipal de la ciudad de Paraná.



Al efectuar la fundamentación de la iniciativa, la legisladora indicó: "Quienes hemos accedido a lugares de poder, no podemos ser indiferentes a esta problemática, que representa una deuda que tenemos con la sociedad".



"Así como las mujeres luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito, ésta es otra gran deuda de la democracia en favor de la comunidad "trans", aseveró.



Abogó por "sensibilizar a la ciudadanía en este tipo de problemáticas, con el propósito que este proyecto llegue a plasmarse con abrazo y no con repudio, entendiéndolo y no menoscabando los derechos".



En virtud de ello, estimó: "Más allá de las creencias individuales y personales, pretendemos integrar a personas que sufren y sufren mucho, producto de la hipocresía de una sociedad que históricamente las ha ninguneado".



El proyecto, que fue derivado a estudio de las Comisiones de Legislación y de Equidad de Género, estipula que será obligatoria y prioritaria la incorporación de personas trava ? trans en la administración municipal paranaense en un número no menor a 10 personas por año, hasta alcanzar un porcentaje sobre la totalidad de agentes de la comuna del 3 por ciento.



La iniciativa mereció el reconocimiento de las concejales María Marta Zuiani y Karina Llanes (Cambiemos) y de Sergio David Cáceres (FpV), en tanto una numerosa concurrencia representando a organizaciones que nuclean en su seno a personas transexuales, travestis y transgéneros, rubricaban con un cerrado aplauso el ingreso del citado proyecto a consideración del parlamento local.