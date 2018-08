Falta de pagos de Incluir Salud: "Estamos en una situación financiera grave"

En el marco de un paro nacional, representantes de instituciones que brindan asistencia a personas con discapacidad en la provincia de Entre Ríos se movilizaron hasta el Ministerio de Salud, en la capital entrerriana, para dar cuenta sobre la falta de pagos del programa Incluir Salud, que depende del gobierno nacional.Según indicaron a, se entregó un petitorio dirigido a Nación, "donde hacemos nuestro reclamo, nuestro estado de deuda y les pedimos que se pongan al día y depositen todo lo que están debiendo".De la manifestación participaron también miembros de A.T.A.E.Ca.Dis. (Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Discapacidad). "Nuestro reclamo es la falta de pagos de la Agencia Nacional de Discapacidad Incluir Salud; no hemos recibido ni un solo mes este año y ya no damos más, estamos con la soga al cuello", afirmó el delegado por Entre Ríos de la entidad.En tal sentido, manifestó que "nos estamos quedando sin plata para el gasoil, para los impuestos, hay gente que tiene que pagar sueldos y es imposible sostener esto".Por otra parte, desde APANA (Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados) dieron cuenta que "hay muchas instituciones que están pasando por una situación difícil, crítica que ya se torna grave y corre riesgo la prestación del servicio, que los transportistas puedan trasladar a los chicos, jóvenes y adultos a las instituciones y nosotros estamos tratando de mantener el servicio, no cortarlo, pero se hace difícil y Nación no responde"."En el día a día estamos recortando y achicando gastos de todos lados, disminuimos en comida, en recorridos de transporte, tenemos que estar apagando luces. Estamos en una situación financiera grave", mencionaron para remarcar que "una atención en discapacidad no se puede cortar, porque significa un atraso en la rehabilitación, es una locura lo que está sucediendo"."No vamos a cortar la atención de los jóvenes, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, cerrará APANA pero no le vamos a cortar el servicio a los chicos", expresaron.