Escuela de Música: Estudiantes realizaron intervención por la educación pública

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Estudiantes de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Constancio Carminio" realizaron una intervención artística en defensa de la educación pública. La actividad se concretó en la intersección de calles España e Italia.



"Esto se decidió a partir de la asamblea que se desarrolló el lunes en la sede de la Escuela Normal, donde participaron todos los centros de estudiantes de las facultades de UADER. Se decidió organizar un plan de lucha para acompañar lo que está sucediendo a nivel nacional con la universidad, en Entre Ríos principalmente UNER. Hubo un recorte millonario y la educación pública está en peligro", explicó a Elonce TV Vito Borini.



Consideró que "no es momento de pensar si una universidad es autónoma y va con la provincia y la otra con nación. Como movimiento estudiantil tenemos que estar todos juntos".



Si bien la Escuela de Música no está tomada, remarcó que "en UADER tenemos el problema de que todavía en 2018 no contamos con edificio propio. Todas las facultades dependemos de diferentes sedes. No podemos tomarla porque no corresponde compartiendo una institución. No queremos seguir corriendo de un lugar a otro, es algo insostenible".



Por su parte, María José Scattini, vicepresidenta del centro de estudiantes, dijo que "es una lucha que se da entre estudiantes y docentes. Es muy importante que nosotros como estudiantes luchemos contra la precarización laboral de los docentes, que se viene dando en los últimos años, como así también contra el recorte presupuestario para las cátedras".



Asimismo, anunciaron que este jueves a las 17 en calles Urquiza y San Martín habrá una concentración de estudiantes y docentes de UADER y UNER. Luego marcharán hacia Casa de Gobierno. Elonce.com