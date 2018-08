Encarecido pedido de los hijos de Leo Saavedra Densch después de su muerte

Paraná Murió Leo Saavedra Densch tras años dedicados a las personas con discapacidad

Falleció a los 41 años, Leonardo Germán Saavedra Densch. Fue uno de los fundadores y formaba parte del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Paraná y un gran luchador por los derechos de las personas con discapacidad."Era muy aguerrido, un hombre decidido, con mucha iniciativa. Una persona de gran corazón tenía grandes proyectos, de los cuales cumplió la mayoría. Fue muy importante para todos nosotros y si bien estamos muy dolidos, hay que recordarlo de la mejor forma", completó Guillermo, otro de sus hijos."Recordarlo por la gran persona que fue, su lucha para las personas con discapacidad, porque siempre defendió a los suyos y nunca se sintió menospreciado, siempre se creyó un igual", destacó. "La discapacidad jamás lo tiró abajo. Es un gran ejemplo", sentenció.En la oportunidad, los hijos de Saavedra Densch instaron a "levantar lo que no llegó a concretar", como lo fue la radio Lo hacemos por compromiso, "uno de sus últimos empujones".Bregaron por "ayudar a las personas con diferentes discapacidades para que accedan a sus derechos"."Él siempre estaba. Era un hombre querible, por su trayectoria de tantos años de lucha de compromiso y no solo con las personas con discapacidad", remarcaron, al tiempo que encomendaron, "no perder la fe, seguir y luchar".