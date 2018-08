Murió Leo Saavedra Densch tras años dedicados a las personas con discapacidad

Leonardo Germán Saavedra Densch falleció este miércoles en la ciudad de Paraná. "Nos regalaste tu hermosa compañía y enseñanza de vida", escribió uno de sus hermanos en su perfil de Facebook junto a una foto familiar para despedir a su querido Leo, una de esas personas fundamentales en la búsqueda de una ciudad con accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad.Se fue Leo Saavedra Densch, una de las personas que con su ejemplo, motivó a muchos y enseñó a otros sobre la igualdad de oportunidades. Sus restos son velados en la sala de calle Urquiza 431, supo Elonce.Leonardo Germán Saavedra Densch dialogó hace algunos años con Elonce y contó que tenía espina bífida. "Cuando nací, el médico dijo que mi expectativa de vida iba a ser de 7 años y le llevo ganados 41 años. Ahora no me queda más que ayudar a los que vienen detrás y tienen la patología, para que no les pase algunas cosas y concienciar en la ingesta del ácido fólico".Leonardo Germán Saavedra Densch, fue uno de los fundadores y formaba parte del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Paraná y un gran luchador en la capital entrerriana por los derechos de las personas con discapacidad.El Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Paraná fue uno de los organismos preocupados en la ciudad por la accesibilidad, autonomía, inclusión, de las personas con discapacidad, y vinculados al esfuerzo por ganar terreno en la igualdad de oportunidades y protección de las vulnerabilidades.Leo también fue un deportista destacado de la ciudad y su disciplina era la equitación adaptada, y por lo cual recibió reconocimientos y dio diferentes clases para motivar a otros.