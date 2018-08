Asambleas de municipales afectan la recolección de residuos

Política Municipales de Paraná resolvieron realizar asambleas en los lugares de trabajo

Algunos sectores de la ciudad amanecieron este miércoles con basura desparramada en la calle. Es debido a asambleas que realizan empleados municipales de diversas dependencias en rechazo a la última oferta salarial que realizó el Ejecutivo."Hicimos al Ejecutivo una contrapropuesta, le dimos 24 horas, y ninguno del Ejecutivo nos recibió este martes a la mañana. Hemos sido prudentes, no pedimos lo que no nos corresponde a los trabajadores. Pedimos el 4 % del mes de julio, que fue el desfasaje que tuvimos, y así sucesivamente hasta seguir avanzando con la inflación. Queremos que el trabajador no pierda ante la inflación", habían dicho desde el Suoyem.Las asambleas informativas que se llevan adelante en esta jornada hace que se resienta la prestación de servicios. Desde la Unidad Municipal 3 confirmaron al móvil deque anoche no hubo recolección y que esta madrugada tampoco había salido ningún camión.La asamblea se inició a las 22 y "no hay tiempo de finalización. Seguiremos hasta que recibamos alguna respuesta del Ejecutivo. Los vecinos tendrán que disculparnos, pero no saben la situación que pasamos nosotros. Un compañero cobra 12.000 pesos y con eso no se cubre la canasta básica. Estamos dispuestos al diálogo", aclaró Sergio Maldonado, delegado del Suoyem en la repartición durante el programaResaltó que "hace 15 días nos vienen pateando y nos salieron con esto del 6 por ciento. Ellos (por las autoridades) nos obligan a llegar a esto", argumentó. Y aseveró: "Todo el municipio está en asamblea".