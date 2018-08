Problemas con el agua: "Lo importante es detectar las fugas que se producen"

El geófono con el que se presentó Borini

"No existe espíritu y preocupación. Obras Sanitarias va permanentemente detrás de caños rotos"

. El arquitecto Rodolfo Borini, quien s, es un aparato que detecta con precisión fugas subterráneas. Elimina costos de excavaciones y reduce tiempos en la localización de fugas.Los geófonos son totalmente mecánicos y operan con el principio del sismógrafo. Son extremadamente sensibles. Un operador experimentado en geófonos puede, incluso, determinar el tamaño de una fuga, con gran precisión.Borini precisó que. Y ejemplificó, al cuestionar el sistema con que "se busca las fugas", que en calle Misiones "hace 30 días, los trabajadores hicieron 10 roturas, buscando la pérdida, como `los topos`, excavando". Mostró la pérdida en tiempo y recursos que esto produce, realizándolo con un sistema "tradicional" de "romper para encontrar".", puso relevancia. "Por la pérdida de un caño de media pulgada, se socava la base de un caño de fundición indestructible, este queda en el aire, pasan varios camiones y lo rompen, es decir, el lugar queda socavado por la pérdida anterior de un caño de provisión de agua descuidado con el paso del tiempo", aseveró.El arquitecto expresó que "falta una política de mantenimiento de la red". En este sentido agregó: "La Planta Echeverría aumentó la presión a casi el doble; las cañerías de plástico, que están destinadas a soportar de cuatro o seis litros de presión, en momentos en que hay un bombeo a 14 litros, se rompen. Esa cañería vieja está detectada por todos los empleados de carrera de Obras Sanitarias. Pero no existe espíritu y preocupación, y así, están permanentemente yendo a donde hay un caño roto".La situación de las plantas "es otro debate", dijo. "Hay gente que dice que la planta quedó chica ya. Es un error. Hoy se debe tener en cuenta que se pierde en cañerías rotas, el 50 % de lo que se produce. Siendo observador, creo que es mucho más del 50 %", manifestó."De 28 millones de litros por día que se producen, a razón de diez pesos el metro cúbico, a eso que se pierde lo pagamos todos: se prorratea entre todos los frentistas que no tienen medidor de agua", puso relevancia Borini."Ese es otro planteo que hay que hacer: cuando apareció el medidor todos se asustaron porque íbamos a pagar más. Hoy, usted paga lo que consumo. Hoy, los que no tuvieron agua, pagaron el agua", entendió.Es necesario adoptar caños de termofusión, caños chicos con mayor distribución", puntualizó. A lo que acotó: "Se debe avanzar en el armado de redes y zonas de exclusión, para no perjudicar a toda la ciudad, cuando hay una rotura", mencionó. Y remató "Hay que salir a buscar la fuga con los elementos apropiados".