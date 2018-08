Abrazo simbólico en la Subsecretaría de Agricultura Familiar

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En la mañana de este martes, se realizó un abrazo simbólico a la sede donde funciona la Subsecretaría Nacional de Agricultura Familiar, sobre calle España, a metros de Buenos Aires. Del mismo participaron no sólo trabajadores del organismo sino también pequeños productores que reciben asesoramiento.



En declaraciones a Elonce TV, Pablo Benetti, delegado de ATE en la subsecretaría adelantó que de los 43 empleados que se desempeñan en la actualidad podrían despedir a unos 30 en las próximas horas.



"Nos estamos manifestando frente a la sede con productores para plantear el vaciamiento de la secretaría y la eliminación de más del 50 por ciento de los técnicos. Se está hablando que esta semana llegarían los telegramas de despido", mencionó.



En tal sentido, agregó que "no solamente defendemos nuestros puestos de trabajo, más de 30 familias quedarían sin el sustento familiar, sino que también planteamos un vaciamiento hacia las políticas de Estado que van hacia estos pequeños productores, feriantes, cooperativas, asociaciones, los cuales quedarían sin asistencia técnica, sin acompañamiento, sin asistencia del Estado".



Benedetti explicó que hace 10 días, el delegado provincial Cristian Reiner "nos avisó que tuvo una reunión en Buenos Aires donde le plantearon estos despidos y de ahí es que empezamos a movilizarnos".



"Desde hace años venimos trabajando y estas políticas vienen creciendo y ahora de un plumazo nos quieren barrer a todos", alertó para dar cuenta que "el 70 por ciento de lo que se consume en las ciudades lo produce la agricultura familiar, en las pequeñas estancias y chacras".



Por su parte, un productor hortícola y de cerdos, dijo que apoyan el reclamo de los trabajadores "porque no queremos que nos saquen el asesoramiento de la gente del INTA. Es extenso lo que se puede producir, gracias al asesoramiento que tenemos logramos producir gran variedad y cantidad de cosas y mejor calidad de productos".



Finalmente, se anunció que este miércoles a las 16 habrá una mesa de diálogo de la que surgirá un documento fijando postura sobre la situación del organismo. Elonce.com