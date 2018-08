"No entra un mango": El audio de Whatsapp para los empleados de la metalúrgica

Paraná Cerró un taller metalúrgico en Paraná y los empleados quedaron en la calle

"Si puedo vender algo"

Larga trayectoria

"Plata no hay, no entra un mango"

Trabajadores de un taller metalúrgico situado en calle Gonella, a pocos metros de su intersección con Jorge Newbery de Paraná, se encontraron en las últimas horas con un mensaje del dueño, el cual los notificaba sobre el cierre del lugar.Son las palabras que se escuchan en un audio enviado a los trabajadores por parte del propietario de la histórica metalúrgica que cerró sus puertas este martes tras alrededor de 20 años de trabajo en la capital entrerriana y dejó en la calle a cuatro personas.enviado por Whatsapp a sus empleados para comunicar la situación de la microempresa.Entre los trabajadores que quedaron en la calle, hay algunos que tienen entre 10 y 15 años de desempeño en el taller metalúrgico, y contaron a Elonce que les debían "tres quincenas y el aguinaldo", dijo Darío, uno de los damnificados que es oriundo de Villaguay y trabajaba toda la semana para viajar los fines de semana y estar con su familia."Plata no hay, no entra un mango. No hay entrega de plata ni nada. No tengo plata ni para comer y ando mendigando para comer. Ustedes saben