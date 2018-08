Crudo relato de una madre sobre cómo habría sido abusada su hija en la escuela

Policiales Ordenanza denunciado por abuso en escuela tendría acusaciones anteriores

"Mi nena me contó", comenzó relatando ala mamá que radicó la denuncia contra un ordenanza de la Escuela "María Reina Inmaculada" del barrio Macarone de Paraná, el cual habría abusado deEntre lágrimas, la joven, expresó que la pequeña de 9 años le relató lo sucedido "ayer a la tarde y yo hice la denuncia, como corresponde. La directora de la tarde me pidió que venga hoy a la mañana, porque ella no es la encargada de este turno".La mujer manifestó que el presunto implicado "hoy no se presentó" en la escuela porque "seguramente la directora le avisó. Ella me dice que tienen que seguir un protocolo".De acuerdo a su versión ""."Yo le pregunté (a las autoridades) si a él cuando entró acá le pidieron un papel de buena conducta. Si lo hicieron allí debería figurar alguna denuncia", expresó.Acotó queLa mujer, de la cual se preserva la identidad para proteger a las menores, detalló que "el año pasado dos nenas le pidieron permiso a la maestra para ir al baño. El señor estaba limpiando, entonces le solicitaron para entrar". Fue en ese contexto en que este presunto depravado a una de las niñas "".Mientras tanto, "".Finalmente, comentó que nadie vio nada porque "pasó cuando estaban todos los chicos en el aula".