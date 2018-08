Asamblea Vecinalista pide mejoras en el transporte urbano

La Asamblea Ciudadana Vecinalista se reunió este lunes en horas de la tarde para debatir acerca de diversas problemáticas que atraviesa la ciudad.



Al respecto, Alicia Glausser, explicó a Elonce TV que "estamos trabajando para concretar el encuentro con intendentes y autoridades provinciales. Nos reunimos con tres concejales y vamos a hacer una interpelación al intendente Varisco para que se presente en el Concejo Deliberante o donde desee y hacerle ver las falencias del transporte".



En ese sentido, manifestó que "es verdad que el transporte urbano se expandió en la ciudad, pero dejó las áreas de los barrios las dejó sin colectivos. Salieron a andar en las avenidas los colectivos y las interbarriales no quedaron".



Guillermo, de barrio Sáenz Peña, señaló que "recibimos muchas quejas, la gente tiene que caminar mucho, llega tarde a trabajar, a estudiar. Creemos que los representantes de la ciudad tienen que escuchar estos reclamos y tomar el control que tiene que haber sobre el servicio. No mejoró la frecuencia, sigue siendo como antes". Volcadero Muchos vecinos acudieron para manifestar preocupación por la situación que se atraviesa en el Volcadero. "No se está haciendo nada con el humo ni la limpieza ni ordenamiento. Hay gente que necesita trabajar. Hay una desidia donde no hay insumos para la planta de tratamiento. Se sigue quemando la basura y la situación es complicada". Elonce.com