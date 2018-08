Universitarios marcharon en defensa de la universidad pública

Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social realizaron la "asamblea inter-tomas" en la intersección de calles Urquiza y La Rioja.Morela López Leites, presidenta del Centro de Estudiantes, contó aque "en el interior de la Facultad de Ciencias Económicas se hizo una intervención que tenía como fin interpelar, irrumpir el espacio público de todos y todas las estudiantes. Vamos a discutir cómo seguimos el plan de lucha. Es un desafío porque entendemos que el gobierno no da brazo a torcer. Seguiremos resistiendo, es el sexto día que se toma la facultad de Trabajo Social"."Cada asamblea de la toma debe decidir si toma la facultad o no. En ese sentido no pedimos a los centros de estudiantes de otras facultades que las tomen, sino que decidan. Sufrimos un brutal ajuste por parte del gobierno nacional", agregó.Remarcó que "hacemos hincapié en el ajuste sistemático que hace el gobierno nacional. Le decimos no al FMI y pedimos que se devuelvan los tres mil millones, queremos que se reincorpore el sistema de becas".Luego, estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER se movilizaron hasta ese lugar."Nos unimos al reclamo de la UNER porque creemos muy importante la educación pública. Hicimos una asamblea multitudinaria y luego decidimos marchar. Pensamos acompañarlos, sumarnos a las tomas", señaló una estudiante de Psicología.En tanto, Lucía Flores, presidenta del centro de estudiantes, manifestó que "en este contexto de precarización laboral y de recorte a la universidad pública es que nos tenemos que mover en la calle, hacer fuerza, organizarnos. Sabemos que hay dos tomas en nuestra ciudad y no podemos permitir que nos sigan recortando la universidad pública que es de todos".Asimismo, indicó que "por el momento no habrá toma en UADER, pero sí una semana de paro estudiantil y docente la semana que viene, con clases públicas e intervenciones para visibilizar que también se siente el recorte y el ajuste"."Hace años que luchamos. En UADER lo hacemos por edificio propio porque todavía estamos cursando en condiciones indignas. Necesitamos que los docentes se sumen a nuestra lucha y los estudiantes sumarnos a la lucha de los docentes y proponer un plan de lucha en acción, en unidad, para terminar con este recorte y ajuste a la universidad pública", finalizó.Por su parte, Bernarda Rosa, docente, dijo que "estamos orgullosos porque se están unificando los sectores estudiantiles y la comunidad acompaña. Este no es un conflicto docente solamente, es un problema de la educación pública y gratuita".