Aseguran que Paraná tendrá "uno de los mejores planetarios del país"

Avanza la construcción del Planetario en el Parque Nuevo. "La obra civil está entre un 30 y 40 por ciento. Es un viejo sueño de todos que tendrá valor no sólo científico, de investigación y de motivación a los jóvenes por la investigación, sino también turístico", remarcó el intendente, Sergio Varisco.La obra consta de tres sectores: una oficina, accesos y sanitarios, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados; una sala para aproximadamente 80 espectadores, de 110 metros cuadrados; y la complementación con una tercera área, definida como espacio exterior."Ya estamos gestionando la compra e importación de proyectores y el sistema computarizado que necesita un emprendimiento de este tipo", adelantó el jefe comunal.El emprendimiento en el "Parque Humberto Varisco" requiere una inversión de alrededor de 11 millones de pesos.Por su parte, el presidente de la Asociación Entrerriana de Astronomía, Luis Trumper, sostuvo que "fueron años de gestiones y por fin apareció alguien para entender la sensibilidad de lo que puede ser esta obra no sólo para la ciudad, sino para toda la provincia".En declaraciones a, manifestó que "en un planetario se educa, se enseña ciencia y puede servir para el turismo. No sólo sirve para enseñar astronomía y lo que tenga que ver con las estrellas, sino que en este ámbito donde se tiene una visualización de 360 grados de las cosas, se puede apreciar también el interior del cuerpo humano, de un átomo o una proteína"."Tendremos uno de los mejores planetarios del país", resaltó finalmente Trumper.