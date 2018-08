Comienza repavimentación de avenida Laurencena y habrá corte total de tránsito

Cumplimentados los trabajos de reparación de la base de la traza, y realizado el fresado de la calzada, se programó para el inicio de la semana el reasfaltado de Laurencena, entre avenida Ramírez y Güemes.



La obra de repavimentación de avenida Laurencena, entre avenida Francisco Ramírez y calle Martín Miguel de Güemes, se ejecuta y está incluida en el marco del plan de reconstrucción de avenida Ramírez, desde esa intersección hasta avenida De Las Américas.



Los trabajos a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las empresas OIC SA y Demartín SRL, se iniciaron hace tres semanas. Se reconstruyeron las losas de hormigón de los carriles próximos a ambas aceras, mientras que se bacheó y fresó la carpeta asfáltica.



Cumplidas esas acciones preliminares, la Secretaría de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad programó para la semana próxima la repavimentación total de Laurencena, que contempla la unificación de la calzada de la avenida, en su ancho de 12 metros.



Por ese motivo, habrá desde el lunes un corte total de tránsito, en ambos sentidos de circulación, en el tramo entre Ramírez y Güemes, durante unas 72 horas. Para ese día, se solicita a los frentistas no dejar estacionados los vehículos sobre la calle, con el propósito de no obstaculizar la marcha de los trabajos.



Con posterioridad al reasfaltado, se harán otras mejoras como reconstrucción de cordones, construcción de dársenas para 8 contenedores (sobre el lado sur), entre otras como un nuevo paredón en el desnivel de acera y calzada en Ramírez y Laurencena (lado norte) y la colocación de un nuevo sistema de protección vial en el frente de la Escuela N° 96 José Manuel Estrada. Obras en Avenida Ramírez Por otra parte, en el marco de la obra en la que el gobierno municipal invierte unos 55 millones de pesos, sobre avenida Ramírez se trabajó en los arreglos de las losas de hormigón de la trocha oeste, entre calles Enrique Carbó y General Racedo.



En cuanto a la rehabilitación próxima del tránsito entre Villaguay y Racedo, con corte total desde hace varios días, estará supeditado a la realización o postergación de la reparación de un caño de agua potable, en la intersección de calles Ramírez y Racedo.



En tanto, está previsto para esta semana, el comienzo de las intervenciones en la trocha este, de sentido de circulación sur-norte. En este caso, se planificó trabajar sobre el carril cercano a la acera este, dejando el paso vehicular habilitado por el carril lindante al cantero.



La reconstrucción de losas sobre esa trocha este será menor al nivel de arreglos realizados sobre la oeste, que presentaba un notable deterioro de la calzada debido al emplazamiento hace una década de las nuevas cañerías de agua potable colocadas en el marco de la construcción de la nueva planta potabilizadora y su unión con los centros de distribución, que luego no fue adecuadamente reparada.