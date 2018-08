Gran cantidad de chicos festejaron el Día del Niño en la Costanera

Gran cantidad de chicos se congregaron el domingo por la tarde en la Costanera de la capital entrerriana, para disfrutar del Festejo del Día del Niño dispuesto por la Municipalidad de Paraná.Peloteros, diversos juegos, sorteos de juguetes y bicicletas, actuaciones de profesoras de baile, de un mago y el cierre con la presentación del grupo musical Rumis, entre otras actividades como una chocolatada con facturas, formaron parte de la entretenida tarde de domingo que no solo disfrutaron los chicos por su día sino también sus familiares, que en gran número se dieron cita en la Plaza Le Petit Pissant, en donde se armó el escenario y fue el epicentro de los festejos.El Intendente Sergio Varisco se hizo presente para estar junto a los chicos y entregó bicicletas a los ganadores del respectivo sorteo.El primer mandatario de la ciudad de Paraná, luego de participar de la entrega de bicicletas a los chicos, contó que "hoy en más de 60 vecinales se festejó el Día del Niño y pude visitar algunas, no a todas; porque hicieron su fiesta a la tarde y es imposible llegar a todas. Pero todo se vivió con mucha alegría y emoción, como lo estamos viendo en estos momentos en esta plaza que es en donde se organizó la celebración central".Más adelante, el Intendente se refirió a la organización de las actividades y a la gran cantidad de chicos que disfrutaron de la jornada. "Todo esto no es un dato menor. Nosotros en todas las festividades Patrias, en el Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, proveemos a los barrios de los elementos necesarios para realizar el respectivo festejo. En este caso como son chicos, les facilitamos los peloteros, payasos, juguetes para sortear, bicicletas y demás, porque los chicos se merecen una pequeña alegría", señaló Varisco.