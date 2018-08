En la "semana de la muerte súbita" realizaron jornada de RCP en Plaza 1º de Mayo

Video: Instructor explica cómo se realiza una RCP

En el club, en medio de un partido de fútbol, en casa, en un lugar público: la muerte súbita no avisa y puede sorprender en cualquier lado. En nuestro país se producen 40.000 al año, siete de cada 10 fuera de los centros de salud, por lo que la posibilidad de salvar esas vidas no está exclusivamente en manos de los médicos. Actuar en el momento es clave y la mayoría puede hacerlo.



En el marco de la Semana de la Lucha Contra la Muerte Súbita, buscan fomentar el conocimiento y la toma de conciencia en toda la población de la importancia de saber las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP), para que cualquier víctima de un paro cardiorrespiratorio puede ser desfibrilada dentro de los tres minutos de ocurrido el episodio.



Paraná se sumó a la iniciativa y realizó jornada de RCP en Plaza 1º de Mayo.



La Asociación de Anestesiología y de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Entre Ríos, nos sumamos a la iniciativa nacional, indicó Santiago Matteoda, anestesiólogo e instructor de RCP.



"Buscamos la concientización de la sociedad, de la importancia de saber reanimar y la probabilidad de todo individuo de una comunidad, que puede salvar y aumentar la probabilidad de sobrevivir de una persona que sufra un paro cardíaco", destacó. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de un paro cardíaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado.



Existe una definición más formal, que es la utilizada en los estudios médicos: "muerte súbita es el fallecimiento que se produce en la primera hora desde el inicio de los síntomas o el fallecimiento inesperado de una persona aparentemente sana que vive sola y se encontraba bien en plazo de las 24 horas previas".



Su principal causa es una arritmia cardiaca llamada fibrilación ventricular, que hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. La víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso, y en pocos segundos, pierde también el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos.



Las medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir en muchos casos que la arritmia desaparezca y el paciente se recupere.



"Se busca que la persona sepa cómo responder ante una situación o evento que le puede ocurrir en la vida cotidiana. Se les enseña a activar el servicio de emergencias, a reconocer las situaciones que generan los paros cardíacos, y a responder con las compresiones de alta calidad, es decir se les enseña a comprimir el corazón para que pueda bombear sangre y pueda mantener a la persona viva, hasta que llegue el servicio de emergencias", dijo además. Elonce.com.