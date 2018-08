Menor herido:"El municipal convive con la realidad del Volcadero", dijo Sabbioni

Policiales Sufrió fractura de pelvis el adolescente pisado por un camión en El Volcadero

o, el basural a cielo abierto de la ciudad.El director del Centro de Integrador de Servicios Públicos de la municipalidad de Paraná, Roberto Sabbioni manifestó aque este episodioya que el adolescente se encuentra estabilizado. "", contó Sabbioni.". La familia del chico que resultó víctima de este accidente, "convive prácticamente en el Volcadero, y son de la zona. Lo ocurrido es un tipo de riesgo pero acá nadie tiene culpas. El destino marcó esto y nos debe llevar a tener mayor cuidado".Los choferes de los camiones que llegan al Volcadero, "siempre alertan de los peligros cuando los chicos llegan hasta a colgarse del transporte". Entendió que no es el momento, pero habrá que "hacer un debate más importante: no se puede aislar del Volcadero a esta gente, que vive de lo que juntan allí".".Dijo además que desde la vecinal del lugar, "hay contención para los chicos, pero no vamos a regatear en el tema alimentos. Sabemos no es cuestión de encimar comedores, sino de armar lo mejor".No es cuestión de echar culpas ni justificar, es una cuestión de los mayores que deberían preocuparse, pero no quiero entrar en polémica por esa situación", opinó Sabbioni.Esta gente que está afectada al Volcadero es responsable de indicar cómo se trabaja y de solucionar los inconvenientes cuando por ejemplo hay un incendio en el lugar. Más de una vez hemos dicho que se incendia porque la gente, para buscar calor, prende fuego a la basura y ahí es muy difícil resolverlo", mencionó.