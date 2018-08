Sufre problemas de salud y pide ayuda para poder arreglar su vivienda

Una mujer padece un angiomiolipoma renal en los dos riñones. Esto le produce dolor y necesita un tratamiento especial para poder caminar.En diálogo con, Olga Marina Villalba, contó que "se me inflama el abdomen porque me ocupa toda la parte blanda. Me aprieta el hígado, los intestinos, el estómago se contractura porque tiene vasos sanguíneos. Me sacaron una muestra y luego me mandaron a Buenos Aires. Allá me dijeron que no me opere porque no voy a conseguir un cirujano porque quedo en una mesa de cirugía"."Estoy también con tratamiento psiquiátrico y medicación, para sobrellevar esto porque los dolores no son fáciles, me producen mucha angustia.Manifestó que "hoy estoy viviendo en mi ciudad, en barrio La Milagrosa Norte, La Paz, donde realicé un bono solidario porque tengo que arreglar mi casa, pero no tuve resultado. El dinero no me alcanza. Tengo una pensión nacional que me ayuda para lo básico, pero no para arreglar un baño, ni la humedad de una habitación, ni para ventanas donde entra agua".Quien desee contactarse con ella para ayudar, puede comunicarse al 3437446017.