Nuevo marco regulatorio de "Carribares": Los lugares donde podrán instalarse

Las dimensiones

El Departamento Ejecutivo promulgó la ordenanza 9714, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de junio pasado, la cual establece el marco regulatorio para la habilitación general y el otorgamiento de permisos precarios de usos particulares, para la elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas en los vehículos gastronómicos denominados "Food Trucks", en la ciudad de Paraná.. El mismo podrá ser un módulo con un motor incorporado o acarreado por otro vehículo.Para la obtención de la habilitación general y; Administración Fiscal Municipal y no poseer deuda con los citados organismos; contar con libreta sanitaria actualizada y carnet de manipulación de alimento y personería jurídica en vigencia si corresponde.La ordenanza establece precisas exigencias. Para el caso de las unidades afectadas a Servicios Permanentes, su ubicación en espacios públicos quedará limitada estrictamente a los lugares autorizados y debidamente identificados, estando prohibida la ocupación en sitios no dispuestos.Al respecto la norma promulgada fija como lugares habilitadosy/o bebidas, debidamente habilitados para tal fin.El horario para el desarrollo de su actividad será en días hábiles de 11.00 a 00.00 y en días inhábiles y feriados de 11.00 a 07.00.Para la prestación de servicios en forma esporádica se otorgarán permisos en tal carácter, que incluyen dos tipo de eventos: en espacios privados y en espacios públicos.Para el segundo, la autoridad de aplicación podrá autorizar la localización esporádica en los espacios habilitados a tal efecto, debiendo el permisionario solicitar con 30 días de anticipación la habilitación correspondiente para el día requerido.En caso de celebrarse algún evento especial en el espacio público, las habilitaciones deberán ser requeridas por la entidad pública encargada de dicho evento, debiendo con quince días de anticipación acercar y/o enviar vía online la documentación pertinente de cada "Food Trucks" para despachar las habilitaciones solicitadas.donde la autoridad de aplicación lo permita; realizar publicidad sonora y/o visual que contamine el medio ambiente y construir instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas, leña o carbón, fuera del vehículo gastronómico.Tampoco estará permitido la instalación deSolo serán habilitados aquellos vehículos autopropulsados o acarreados por otro,La norma promulgada se plasmó legislativamente al unificarse sendas iniciativas que sobre el particular presentaron oportunamente los legisladores Emanuel Gainza (Cambiemos) y Luis Díaz (Frente Renovador).