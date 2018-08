Vivir, comer y dormir en la basura: Un testimonio revelador

Un plato de comida

Policiales Adolescente dormía en El Volcadero cuando lo pisó un camión recolector

Walter Jacob, hermano del joven de 16 años que fue pisado por un camión recolector de basura en la zona del Volcadero de la capital entrerriana relató apormenores de su vida, cómo son los trabajos en esa zona y la necesidades que muchos paranaenses padecen en dicho lugar.El mismo trabaja en la planta de reciclaje y comentó a este medio que el joven lesionado "se las rebusca todas las noches juntando cartón, plástico y todo eso. Dicen que estaba dentro de una caja. Ellos se tapan con eso o frazadas en ese lugar. Hace mucho tiempo que realiza eso".. Nosotros nos criamos acá. Somos ocho hermanos. Dos trabajamos en la planta. Ellos son menores, por lo que no pueden estar ahí", relató el hombre de 37 años, quien ratificó que su hermano generalmente duerme entre la basura y "por varias horas no lo vemos".El chico lesionado es el menor de la familia. Admitió que "es un poco vago también", porque lugar en su vivienda "tiene". Pero aclaró que. Para ellos es la mejor hora para juntar cartón".En ese marco, reveló que el adolescenteSobre las cosas que encuentra en su tarea en la planta de reciclaje comentó que ha hallado "pollo, carne congelada o pan lindo. Eso sirve.. Se pone a juntar vidrio, cartón o metal y también saca algo para comer. Muchas familias viven de esto".Enseguida no esquivó las responsabilidades que tienen las familias en todo esto. "Voy a ser realista.".Acotó que tiene "dos hijos: Una nena de 17 años y otra que el 27 de agosto cumple 16.. Se los dejé a mi mamá y tuve muchos problemas. Traté de hacer todo lo posible para salir del lugar donde estaba para volver con ellos.. Por eso hay muchas cosas de acá que no entiendo. Por ahí un poco responsable es la familia por no poner un límite".. Viven todo el día trabajando para el consumo de cigarrillos o por ahí una marihuana", admitió.Manifestó que, porque no tiene por qué dormir en el Volcadero. Que haga su trabajito. Es grande y chico también. Tiene su capacidad"., porque no todos nacimos sabiendo. A él lo vivía retando y hasta hace un par de veces le pegué porque no me gustaba lo que hacía", señaló. Aseveró que más allá del consumo de estupefacientes "".Al volver a hablar sobre su hermano comentó: "Él dispara de la casa de mi mamá porque vivimos todos en el mismo terreno y no le permito que haga eso. Yo me gané la confianza de todo el mundo y me respetan".. Por eso digo que a uno hay que agarrarlo y hablarlo. Aprendí mucho, porque también sufrieron mucho mis hijos y mi familia.