"El frío y el hambre, te llevan a esperar un camión con basura para alimentarte"

Policiales Adolescente dormía en El Volcadero cuando lo pisó un camión recolector

Comer de la basura, algo "normal"

Un menor de 16 años, en momentos en que dormía tapado con cartones en El Volcadero, el basural a cielo abierto de Paraná, fue pisado por un camión recolector de residuos."Es un chico del barrio que se crió en El Volcadero.", sentenció María, una vecina del San Martín, quien conmocionada por la situación, se comunicó conpara contar qué significa "comer de la basura".", remarcó la vecina de barrio San Martín, quien según sostuvo, "viene gente de todos lugares a comer de la basura"."La familia tiene un ranchito precario, pero ellos se van temprano para poder esperar la basura y poder sacar algo de comida. Mientras esperan los camiones, hacen fuego, queman cubiertas, y se ponen alrededor. Cuando llega el camión, se levantan, pero", estimó la mujer.Según habían aclarado fuentes policiales, el conductor del camión fue alertado por las otras personas que se encontraban allí, y si bien, detuvo la marcha, si llegó a lo pisarlo con la rueda trasera del rodado.. Hizo marcha atrás y gracias a Dios no fue mucho lo que le pasó. No fue tan grave", comentó al respecto.El menor de 16 años y de apellido Jacob fue trasladado en ambulancia al hospital Carrillo y luego derivado al San Roque. Se aguardaba el resultado de las placas que le realizaron, y en principio, sus lesiones no revisten gravedad."Este es un caso más entre tantos más. Es una situación horrible que gracias a Dios la podemos contar, porque en otro tiempo, se cobraba las vidas, como la de Antonio Gastiazoro y la historia de vida de Rubén quien quedó en sillas de ruedas", rememoró la vecina de barrio San Martín., agradeció."Este es un panorama cotidiano para nosotros, es moneda corriente.Para nosotros, estoy más en estos momentos en los que la necesidad está peor que antes", lamentó la vecina."Hay una ausencia social y política de la que nadie se hace cargo de nada. No tenemos ayuda de nada. No te puedo explicar cómo se vive, porque", remarcó María, una vecina del Volca.De acuerdo a lo que indicó,