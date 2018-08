El Ventilador: Algunas opiniones sobre el auge de las ferias americanas

El tema fue debatido en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos sobre el auge de las ferias americanas, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Ya sea en plazas, escuelas, en locales y salones o incluso en garajes, de ropa nueva o usada, de artesanías o manualidades, de accesorios y bijouterie, de plantas, de muebles o de comida, cobijadas por una institución o bastante improvisadas, las ferias se multiplican como un emergente en tiempos de crisis.-"Es un circo, una persecución y distracción para los que realmente sufrimos: la gente trabajadora. Miseria. La feria es por falta de trabajo y la Municipalidad está pensando en molestar. Seguro los manda Macri".-"El tema de la feria no es por moda... Es por necesidad de cada feriante. Hay de todas clases de feria".-"¿El Estado habilita poner ferias en las plazas y que los ciudadanos pierdan el espacio verde? Se entiende la necesidad, pero creo que deberían ver dónde poner las ferias".-"La plaza Pancho Ramírez está tomada los fines de semana por los feriantes. Desaparece el espacio verde, incontrolable. Y no todos lo hacen para pucherear".-"En el parque Gazzano quise poner un puesto y me quisieron cobrar en un lugar que es un espacio público".-"En la feria de Plaza Sáenz Peña y al de la plaza de calles Brown y Soler se cobra un canon indebidamente. ¿En concepto de qué se cobra, si el espacio ocupado es público? No existe ordenanza alguna que regule este tipo de eventos, por lo tanto, nadie debería cobrar canon por un stand".-"¿Cómo se hace para habilitar un puesto de venta en una esquina céntrica? Veo cada vez más".-"Enviamos una carta a la Municipalidad el 21 de mayo. Somos un grupo de emprendedores reclamando que se cumpla con la ordenanza Municipal, que no permite la reventa, ya que en todas las ferias nos enfrentamos a revendedores ¡Incluso de mercadería importada! Y seguimos sin obtener una respuesta. Está firmada por más de 30 emprendedores".-"En la feria de la escuela Magnasco no dejan vender alimentos; quise vender tortas caseras y me pregunto ¿por qué? Tengo derecho, también pago, pero no nos dejan".-"En el paseo Ituzaingó, entre calle El Pingo y Montiel hay una salada. Ahí hacen trueques, de todo".-"Las ferias en las escuelas surgen a través de las cooperadoras. Así pueden colaborar en lo que necesitan los chicos".-"¿Y los verduleros de pleno centro que no pagan impuestos y entorpecen el paso peatonal? No tienen habilitación, ¿por qué no los sacan?".-"No tienen que cobrar ningún canon. La plaza es pública y yo no necesito nada de lo que me brinda la señora Natalia Foti. La Municipalidad no tendría que permitir el cobro del espacio ya que como lo dije antes la plaza es pública".-"Yo voy a las ferias de la escuela Magnasco y son un medio de ayuda económica".-"¿Y qué pasa con los carribares? Dan mala imagen".-"En el Patito Sirirí hay puestos nuevos y no tanto de comidas al paso y no hay ningún tipo de control ¿Piensan controlarlos?".-"Tengo negocio de ropa a media cuadra de la plaza Pancho Ramírez y pago mis impuestos. Pregunto ¿cuándo va a actuar la Municipalidad? Es tierra de nadie esa plaza".-"La plaza Pancho Ramírez es tierra de unos pocos que ocupan gran parte de la misma. Se debería intervenir y ser más equitativos en cuanto al espacio".-"Hablan mucho y no tenés dónde comer un choripán en la mañana o siesta como en Santa Fe. Tienen horario para todo como si solamente de debe comer de noche".-"Me encantan las ferias, tuve la propia en una escuela del barrio y luego he participado en varias más en otros barrios, en la escuela Magnasco, incluso en la plaza hasta el día de hoy. No las veo mal, es una salida para muchos. Se genera un clima de compañerismo y hasta amistad me atrevo a decir".-"Que saquen la verdulería del predio del ex Hipódromo".-"En la plaza Pancho Ramírez no se puede llevar a los chicos a jugar porque los feriantes se enojan porque dicen que les ensucian las cosas que venden".-"¿Qué habla el señor Gómez de permisos si unas personas van a hablar con él y las echa? ¿Por qué dejó un carribar si sacó cuatro? ¿Por qué se encadenó el dueño? ¿Por eso lo dejó? La ley es pareja para todos".-"En zona de Almafuerte, los negocios que venden autos tienen los coches en las veredas en espacio público. Imposible pasar".-"En Plaza Francisco Ramírez hay una feria que no respeta ninguna reglamentación. No respetan las normas de tránsito ni hay consciencia ambiental. No hay control municipal de ningún tipo. El municipio está ausente".-"¿Y los que sacaron del carribar? ¿Todo el tiempo que no trabajan les dan alguna ayuda? Conozco familias que quedaron sin trabajo y en esta situación que estamos viviendo ¡Ya tendrían que tener preparado el lugar para que sigan trabajando!-"La feria de la plaza Pancho Ramírez es de gente muy humilde y hacen su venta como pueden. Quienes van a comprar también son gente humilde que no tiene para comprar cosas nuevas".-"Con respecto a la venta de tortas fritas u otros alimentos elaborados a la vista sería muy importante que los vendedores tengan cubierto el pelo y barbijo. También en locales comerciales".-"Soy un vendedor de choripanes. Gracias al señor Gómez y compañía me cortaron los brazos y todavía siguen trabajando otros acomodados, ya que cuando estuve nunca le dejé un poco de mugre. Nunca me dieron una solución para seguir trabajando. He ido a la Municipalidad y nunca me atendieron. También a las cinco esquinas y nunca lo puedo encontrar".-"Si me dan trabajo, yo salgo de vender en la calle. Toda la vida trabajé en la calle. Somos tres familias".-"Quiero felicitar a la Municipalidad por el mercado va a tu barrio. Muy buenos productos y precios. Sería bueno que estén más veces en la plaza San Miguel. No sólo los miércoles".-¿Por qué el comercio tiene que habilitar cada dos años? Presentar planos, etcétera. Me cayeron por eso hace unos días. Treinta años tengo en la misma esquina y no hice ninguna refacción. La municipalidad no controla, solo recauda".