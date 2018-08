Ferias americanas, un fenómeno con "notable aceptación": ¿moda o crisis?

El conductor del programa, Lalo Foncea

Ya sea en plazas, escuelas, en locales y salones o incluso en garajes, de ropa nueva o usada, de artesanías o manualidades, de accesorios y bijouterie, de plantas, de muebles o de comida, cobijadas por una institución o bastante improvisadas,De alguna manera,El uso del espacio público, la competencia desleal para los comerciantes que alquilan y tributan por un local, hasta la sospecha de la procedencia de algunos artículos, todos son argumentos que se han escuchado a la hora de los planteos negativos hacia la instalación de las ferias.Lo cierto es que, más allá de algunas críticas, el crecimiento ha sido sostenido, sobre todo en los últimos meses. Las ferias que se realizan en Paraná van en camino de convertirse en un fenómeno social que se expande tanto en los barrios como en el centro.Muchos entienden que las ganas de prosperar dentro de un mercado no convencional, los lleva a relacionarse con otras personas y conocer sus experiencias.Algunos lo hacen por necesidad, otros para mostrar masivamente lo que saben hacer con sus manos y se ven atraídos por ésta alternativa que les permite hacer girar la rueda de la producción que, como se sabe, a los que recién comienzan se les hace muy difícil de otra manera., entendió que "las ferias" son "un sustento, un modo de vida. Yo soy un pro emprendedores, pero habrá que ver cómo es la regulación, si hay competencia desleal o no, quiénes lo sienten, cómo se podría solucionar".

"Hubo un cambio porque muchos productos se ofrecen por internet"

La periodista Claudia Yauck

, explicó que "en el tema de las ferias una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la compra online. En muchos casos los productos se ofrecen también por las redes sociales"

"Hay ferias temáticas y otras que se hacen por necesidad. Hay que regular más"

El periodista Sebastián Martínez

, dijo que "hay que establecer criterios para decir qué es moda y qué es necesidad, y cuándo se usa espacio público y cuándo no. Hay modas en las ferias temáticas, de diseño, gastronómicas, y hay necesidad en otras. Hay que tratar de regular un poco más".

"Las ferias son lugares de encuentro y colaboración"

El panelista Mariano Kohan

, señaló que "las ferias son intervenciones que tienen lugar incluso antes del capitalismo y existen en todos los países del mundo. Son lugares de encuentro y de colaboración donde lo que cada uno aporta para vender ayuda a vender a los que están al lado. Hay lugares que son prácticamente una vitrina de diseño por lo que se produce y otros que revenden cosas nuevas de otro lugar o cosas usadas".

"Los chicos compran todo en los showroom"

El locutor Alejandro Abero

aportó que "hay un estrato social que se suma que es el de los chicos que compran todo en los showroom, que es un departamento que no paga impuestos, venden con tarjeta de crédito. Es tan grande, que funciona por internet y se puede comprar hasta productos de Buenos Aires"."En la peatonal, lo complicado es la gente que tiene su negocio, que en su puerta tienen gente vendiendo lo mismo que ellos", aludió.

"Faltan controles en los puestos del Parque"

La periodista Ana Tepsich

"Cuando asumimos, estábamos en condiciones de tener un `Cromagnon` en Paraná"

Orlando Gómez, director General de Habilitaciones, concesiones y uso de espacios públicos

"El emprendedurismo es una alternativa al empleo"

Francisco Mathieu, Secretario de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad

"Buscamos brindar un espacio de paseo y un lugar para trabajar"

Natalia Foti, integrante de Feriantes Independientes de Paraná

"Antes íbamos a la feria a vender, ahora es una vidriera"

Agustina Bergomas, integrante de la Feria Costa Diseña

"Nuestra feria es una cadena de favores"

Rosalía Carboni, integrante del Club de Leones Paraná "Mujeres en acción"

"Cada vez hay más ferias de garaje"

Sonia Díaz, de la Feria de la Escuela Magnasco

entendió que "faltan controles en los puestos del Parque Urquiza, porque están siempre"., aportó que "existen las ocupaciones de los espacios públicos, todo es posible, existe la reglamentación. Sí se pueden usar los espacios públicos pero sin alterar a nadie"."Cuando asumió esta gestión nos encontramos con catorce boliches bailables sin habilitar. No tenían determinada la capacidad de ingreso, convocamos a los bolicheros y los regulamos. Hoy tenemos un inspector en cada puerta de bolacha, haciendo un conteo de la cantidad de gente que ingresa. En ese momento,", mencionó el funcionario municipal.En otro orden, aseveró: "Saldrá una norma para regular la reubicación de los food trucks (camiones de comida)".Gómez hizo hincapié en que "si hay un acto comercial con fines de lucro, se debe pagar el tributo correspondiente". En el mismo sentido, dijo: "Tenemos grandes demandas por el problema de los manteros, en la peatonal que es una lucha constante. Ha emigrado gente de otro lado, la mayoría no es de Paraná"., remarcó que "trabajamos con un padrón de emprendedores. Hicimos una regularización porque ni siquiera teníamos en claro cuántos había. Los fuimos llamando por teléfono, por las redes sociales.".Resaltó que "no a todos les resulta conveniente participar de las ferias que nosotros hacemos.". Aclaró que "no participamos en nada que tenga que ver con artesanos".y aseguró que "tienen una condición adquisitoria muy amplia y"."Tenemos una política marcada respecto a los emprendedores en donde les brindamos un espacio de comercialización y trabajamos para que ese espacio sea más amplio.", señaló.Por otra parte, dijo que "hay una cuestión que tiene que ver con el cambio tecnológico y está bien. La venta por internet es más eficiente. Nosotros hacemos capacitaciones para que las aprovechen"., señaló que "hace dos años que estamos con esta organización trabajando en conjunto con la Municipalidad y la Vecinal Sáenz Peña.".Contó que "estamos en las redes sociales y se pueden comunicar con nosotros para hablar sobre los requisitos: n. Contamos con 13 gacebos que el municipio nos dio este año".Aseguró que los vecinos del barrio "están contentos, les gusta muchísimo, pero también es una plaza especial, tiene vida propia. No queremos invadir a los vecinos pero también queremos estar involucrados en el barrio."."A veces se confunde el hecho de que el espacio sea público y por lo tanto se cree que se puede utilizar de cualquier manera.. Podemos utilizarlo cumpliendo requisitos pero cuidando. No hay que abusar", agregó.Relató que ""., comentó que "la feria empezó hace cinco años, de la mano de la Facultad de Ciencias Económicas. Siempre se apoyó mucho al emprendedurismo. Nació como un proyecto de extensión y nosotras luego nos separamos. Fue declarada de interés cultural por la provincia."."Con mi emprendimiento he notado un cambio en los últimos cuatro años.", contó., que funciona en calle Pellegrini 547, manifestó que ". Hacemos tres ferias al año y estamos siempre autorizados por la Municipalidad".Las ferias "se realizan en un salón que alquilamos en calle Belgrano.".En los últimos años, consideró que ". Nosotros la hacemos por temporada porque lleva muchísimo tiempo juntar prendas, lavarlas, plancharlas, acondicionarlas".que es una de las más masivas y se realizan los fines de semana, en donde se vende ropa y artículos varios, usados y nuevos, destacó que", dijo.