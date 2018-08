Causa de los Cuadernos: Los detalles poco conocidos del empresario Luis Losi

Sus comienzos

El empresario italiano Luis Losi tiene una historia de trabajo y relaciones que fue construyendo al paso de las obras que fue encarando durante su vida, principalmente, relacionada a la construcción, pero que también fue mutando hacia otras actividades con el paso de los años., una empresa instalada en el Parque Industrial de Paraná. Además, estuvo en los estudios de Canal Once en 2003 para contar detalles de su vida y su trayectoria.en esa oportunidad y desde ese momento, apostó con éxito, a diferentes actividades productivas.Si bien a Losi nunca le interesó el contacto con la prensa y siempre se definió como un hombre de trabajo,, cuando empezó a crecer, incursionó con las obras viales., dice la empresa en su página web y continúa:, señala., pero es necesario tenerlo, porque sin ese aporte, no hay ninguna industria que pueda triunfar".En 1974, debido a un período de incesante lluvia, que sumó más de 2500 milímetros de agua caída, la empresa de Losi pasó su primer crisis, debido a que no podían trabajar por las precipitaciones y tras una reunión con el Gobernador Enrique Tomás Cresto,Luis Losi fue presidente de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos en dos períodos: en 1973 - 1974 y 1975 ? 1976.Se sabe que Cresto tenía una cantera de piedra en Concordia y cuando la empresa de Losi, hizo la obra El Duraznal ? Los Charrúas, Cresto le proveyó la piedra, según confesó Losi en alguna de las pocas ocasiones que dio declaraciones a la prensa entrerriana.Además,. En un tiempo organizó la venta de gas en garrafas, y quien luego fuera Gobernador, Enrique Cresto fue puesto por Losi, como distribuidor de las garrafas en Concordia.Luis Losi se confiesa que sigue siendo italiano tras pasar más de 69 años en el país, pero reconoce que "Argentina ha sido muy generosa con él".En el año 2003, otra de las firmas de Losi, "Productos Quirinale" incorporó a sus actividades productivas un proyecto altamente innovador: el Ascensor Hidráulico Quirinale, diseñado para la elevación vertical de personas en domicilios particulares y edificios de poca altura. Productos Quirinale se encuentra además, en el negocio de las aberturas de PVC de alta prestación.La empresa se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Paraná, donde funciona su planta de producción y departamento administrativo.Galuccio, es hermano del extitular de YPF, Miguel Galuccio, fue presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. Está casado con una de las hijas del fundador de una constructora en la que él trabajó durante toda la vida, llamada Luis Losi S.A.. La misma había quedado a cargo de su hija que es abogada y está especializada en educación, supo Elonce.También se dedican a la fabricación de ventanas de doble vidrio que permiten un ahorro importante de energía y de gas. Entre los productos bajo la firma Quirinale,por la ejecución de obras de infraestructura con motivo de la Cumbre del Mercosur.La firma, por orden del fiscal Juan Malvasio, había sido allanada junto a otras destacadas contratistas: Caballi SA; Szczech & Szczech SA; OIC SA; y Cemyc SRL. Los principales directivos quedaron imputados en una causa por fraude a la administraciónr, en su rol de imputado colaborador, prendió el ventilador y nombró a la empresa paranaense, fundada por Luis Losi.Al ser mencionado, a Don Losi no le quedó otra alternativa que enviar a sus representantes para que se presenten ante el fiscal federal Carlos Stornelli., pero dicho pacto ante el fiscal de la causa, deberá ahora, ser homologado por el juez de la causa, Claudio Bonadio.en la sede de la constructora, aún se encuentra el cuadro con grandes letras que reza: