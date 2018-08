Fotos: Nenes del jardín "Arco Iris" plantaron árboles en el barrio de la escuela

Alumnos del Jardín de Infantes de la escuela Gaspar Benavento, realizaron una plantación de árboles en el barrio. Con ayuda de padres, docentes y cadetes de la Escuela de Oficiales de la policía, estuvieron en calle Rondeau y plantaron varios árboles en la vereda.La actividad se enmarca, "en el desarrollo del tema principal que tenemos en el nivel inicial, que es la Educación Ambiental, ya que desde muy pequeños, trabajamos y concientizamos a los niños y sus familias, de la importancia del cuidado del ambiente. Hoy lo estamos haciendo con la plantación de árboles", resaltó la directora.y contó que las docentes de la escuela, "ya habían recibido capacitación en el Vivero Municipal sobre el cuidado de los árboles y luego, las maestras hicieron un proyecto tras recorrer el barrio y establecer los lugares donde estabany agregó que "no podían plantarse árboles altos porque están situados en la zona del Helipuerto de la Escuela de Policías y no se puede quitar visión en el lugar", remarcó.La subdirectora de la Escuela Superior de Oficiales "Salvador Maciá", comisaria Alejandra Berón, sostuvo que se trata de "una actividad muy importante porque es en conjunto con la Institución policial que abrió sus puertas a la comunidad para que los chicos aprendan desde corta edad,"De esto se trata la enseñanza: de vivirla. Porque ningún chico va a poder incorporarla, si no la vive. Entonces, vivir en la plantación de un árbol, vivir el trabajo con la comunidad y también, compartirlo", afirmó la directora Gloria Ayala al referirse a la actividad desarrollada esta mañana.