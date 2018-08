Vecinos polemizaron por extensión de red de agua que generó cortes de suministro

Hubo confrontación entre vecinos en Bajada Grande a raíz de una rotura en un caño de agua potable. Algunos habitantes de la zona manifestaron que estuvieron sin el suministro de agua "durante dos días". Adujeron que el inconveniente se produjo porque "hicieron una conexión de agua a pocas familias"."S", aseveró una vecina, disconforme.Del otro lado, uno de los vecinos beneficiados con la extensión de cañería, dijo: "Vinieron a hacer la instalación, no tenemos todos ahora, agua, porque se rompió un caño. Ellos dicen que hace tres días que no tienen agua; es mentira, desde ayer está cortada, pero hoy lo están solucionando.".consultó al director del Centro de Integrador de Servicios Públicos de la municipalidad de Paraná, Roberto Sabbioni, quien detalló que "los vecinos de la zona pedían una extensión de agua, esperaron un tiempo prudencial y se hicieron las cosas como correspondía. Obras Sanitarias procedió a poner los caños, hubo un problema en el enlace en donde se reventó un caño, y tuvieron que esperar hasta este martes para que se arregle el inconveniente".Destacó que "incluso esos vecinos pagaron la cañería de 75 mm".Al ser consultado por la discusión entre vecinos, Sabbioni dejó en claro que "no habrá problemas de agua para los demás vecinos"."Quién no estaba de acuerdo hubiese pedido un informe a Obras Sanitarias para ver si estaba en condiciones de llevarse adelante o no. Esto está hecho por Obras Sanitarias, y como corresponde, con el expediente correspondiente", destacó el director del Centro de Integrador de Servicios Públicos de la municipalidad de Paraná.