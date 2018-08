Aseguran que pese a la bajante, en Puerto Sánchez "sale mucho pescado"

Todos los martes y jueves en "Lo de Dardi", en Puerto Sánchez, ofrecen una promoción para ir a comer pescado con toda la familia.



"Viene muchísima gente, gran cantidad llega desde Santa Fe. El frío no condiciona nada, se come pescado igual todo el año, no tienen problemas", dijo el propietario a Elonce TV.



Aseguró que "el río está jugando una mala pasada, pero en esta temporada no hay problema, hay pescado. En los últimos tres meses no ha habido crisis, se ha trabajado bien. Pese a la bajante no pasó nada, salió bastante pescado. Sale sábalo, boga, amarillo, moncholo, patí".



No obstante, remarcó que "problemas se van a registrar más adelante porque no va a haber carnada, el otro pescado, como el dorado o mandubé, se pesca con carnada viva. Se puede complicar un poco".



Diariamente, relató que "la gente pide empanadas, pescado frito, variado. Todo es espectacular. No subimos los precios, con 180 pesos se puede comer: empanadas, marineras, pescado frito, despinado, ensaladas, todas las veces que quieran". Elonce.com