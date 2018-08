por la cantidad de industrias que se mueve a su alrededor, porque también involucra a los fabricantes, los que alimentan a la tripulación, el combustible y seguridad", remarcó a, el Capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones Oficiales Fluviales de Entre Ríos y de Ríos Interiores de América del Sur y el Caribe ante la Federación Internacional del Transporte."El desarrollo de la hidrovía no es solo un problema de los marineros", sentenció, ya que según argumentó, "cuando se tiene un puerto funcionando, alrededor, se desarrolla una población trabajadora".Este martes se desarrolla en Paraná la charla denominadacon el objetivo de concientizar acerca de la importancia de nuestra vías navegables y su impacto en nuestras economías. La actividad, que cuente con destacados expositores y especialistas,"Con esta conferencia buscamos crear conciencia en la dirigencia y en la sociedad, sobre", resaltó.De acuerdo a lo que explicó el Capitán González Insfrán,porque tiene una política absolutamente de espaldas al desarrollo marítimo y fluvial".Según sostuvo, "pagamos las consecuencias", ya que según ejemplificó, "para sacar las cargas de Corrientes, si no tenemos bodegas paraguayas, no podemos hacerlo porque no tenemos un solo buque containero".Para el responsable del Centro de Patrones Oficiales Fluviales de Entre Ríos,"El costo del flete es puesto por la bandera extranjera y al negocio lo hacen ellos", remarcó."Todos hablan de fortalecer las economías regionales pero nadie les da las herramientas para ello", advirtió, al tiempo que ilustró: "construir un remolcador de empuje implica 86.000 horas hombre de trabajo"."En la hidrovía, para transportar el 30% de la carga que se mueve, se necesitan de 50 equipos. Con lo cual, -se preguntó el Capitán González Insfrán- cuántas fuentes de trabajo se generan si se pone en marcha una política de este desarrollo".