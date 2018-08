Cada vez más propietarios dejan abandonadas sus motos cuando son secuestradas

Paraná Compactarán más de dos mil motos secuestradas en operativos de tránsito

Cómo recuperar la moto secuestrada

Los dueños de las motos incautadas en los operativos de control al tránsito vehicular tenían tiempo hasta mediados de julio para regularizar sus deudas y retirar los rodados del depósito policial ubicado en Bajada Grande de Paraná a fin de evitar su destrucción."De las 2115 motos que estaban listas para ser compactadas, se agregó un centenar más, así que, y estamos actualizando el stock de motos para que sean agregadas a las listas de compactación", reveló a, el responsable del Depósito Policial de Motovehículos de Bajada Grande, Nicolás Díaz Picó.En la oportunidad comentó que tras el anuncio de que las motos iban a ser compactadas,"Alrededor del 60% es retirado entre las 24 y 48 horas posteriores a ser retenidas, mientras que el remanente se va achicando, pero queda aproximadamente un 30 por ciento en los galpones", indicó.Cuando se le consultó al funcionario policial por qué los infractores no acuden a retirar los rodados, este estimó que, "probablemente, sea por el monto alto de la sanción, pero"."Hay casos particulares en los que la misma moto fue secuestrada hasta tres veces en la misma semana", reveló., sentenció.Según sostuvo, "si bien ya finalizaron los edictos judiciales y se iniciaron nuevos para agregar más motos, aun no hay fecha confirmada para el inicio de la compactación de motos"."El trámite se realiza ante distintas empresas de Buenos Aires y distintas provincias, por lo que se está a la espera de respuestas del ofrecimiento hecho por la provincia", explicó, al tiempo que estimó: "Seguramente, se elegirá la mejor oferta"Según explicó Díaz Picó, dependiendo de la sanción que pese sobre el infractor, una vez que tenga el convenio de pago con la municipalidad, se le libra el oficio y la persona se presenta en el depósito policial para que se le haga entrega de la moto.Al momento de la retención del vehículo, a la persona se le entrega la copia de la multa y de la ficha de verificación de la moto para que cuente con una constancia del estado en el que se le detuvo la moto y de la infracción que se le detectó.Con esa documentación se dirige al Juzgado de Faltas de la municipalidad donde se corrobora esa falta, se le verifica el valor de la sanción y una vez hecho el pago o un convenio de pago, se le extenderá un oficio con el que se dirigen hasta este depósito, de lunes a viernes de 8 a 12, y se le devuelve la moto.En total,y más de 2500, van a ser compactadas, producto que la mayoría de los propietarios no ha reclamado ni retirado las mismas. Además, ya hay un tiempo prudencial para que se cumpla con el trámite judicial., la mayoría, por falta de seguro y carnet. Ya casi no se detecta la falta de casco ni la cantidad de ocupantes excediendo el límite de capacidad de la moto", cerró el responsable del depósito policial.