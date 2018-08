La importancia de nuestras vías navegables será tema de debate en Paraná

Paraná Charla sobre Desarrollo de las Economías Regionales y el Turismo en la Hidrovía

Sobre la importancia del hidrovía Paraná-Paraguay

, sentenció ante, Capitán Julio González Insfrán del Centro de Patrones Oficiales Fluviales de Entre Ríos.con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de nuestra vías navegables y su impacto en nuestras economías. La actividad, que contará con destacados expositores y especialistas,; cómo perdemos fuentes de trabajo, riquezas y cómo, lamentablemente, esto afecta a las economías provinciales, regionales la falta de esta marina mercante"."Los que estamos en Entre Ríos, sabemos de la problemática y vemos lo que pasa por el río,", comentó, por su parte, Guillermo Rivero, representante del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo por Paraná.Si bien destacó la importancia que le dio Gobernación para su construcción, advirtió "una luz de esperanza para que la hidrovía se recupere como debiera"."Por la hidrovía en el río Paraná, frente a sus puertos, pasan cerca de 21 mil millones de carga. El 2% se transporta bajo bandera argentina y en 98% restante, bajo bandera paraguaya, uruguaya o boliviana. Y eso es algo que no puede ser porque, la unión de los ríos Paraná y Paraguay", argumentó González Insfrán."Son los impuestos argentinos los que pagan el traslado, balizamiento y el mantenimiento de la hidrovía, pero nuestro país no tiene barcos porque", advirtió al respecto."El flete fluvial es el más barato del mundo, salvo en Argentina, donde tenemos una presión impositiva importante sobre la bandera, y eso hace que nuestra bandera no sea competitiva", manifestó el titular del Centro de Patrones Oficiales Fluviales de Entre Ríos., que los contenedores que salen de Paraná, lo hagan en buques de bandera nacional porque es la manera de evitar la fuga de divisas. De lo contrario, tenemos que pagarle el flete a la bandera que nos hace ese trabajo", señaló.