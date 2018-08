Feriado frío y con poco movimiento comercial en Paraná

El aniversario de la muerte del general José de San Martín se cumplió el viernes, pero el feriado se trasladó a este lunes 20 de agosto. Si bien es un día no laborable, algunos comercios decidieron abrir sus puertas.recorrió la ciudad y registró poco movimiento. "Hace 10 años trabajo de gomero. Trabajo este feriado porque amo lo que hago", expresó a nuestro medio Diego, quien tiene su gomería en calle Laurencena.Por su parte, Stella Maris, quien tiene su puesto de revistas en calle Simón Bolívar, contó que "la gente ya no se levanta temprano para comprar diarios y revistas, aparecen recién a las 10.30 u 11". Además, informó que lo que más vende son los diarios nacionales.Otro de los comercios que decidió abrir fue una panadería ubicada en calle Laurencena. Su propietario, Silvio, trabaja en el lugar desde hace 21 años. En diálogo con, manifestó que actualmente "pierdo un 30% de la producción" y aseguró que "analizo no abrir el próximo feriado".