El sóftbol, un deporte que identifica a Paraná y suma cada vez más adeptos

En 2015, Paraná fue declarada "Capital Nacional del Sóftbol" ya que es un deporte de gran arraigo en la capital entrerriana. Son 10 los clubes que brindan la posibilidad de practicarlo y desde los cuales se han obtenido resultados exitosos a nivel nacional e internacional.Si bien es una disciplina muy conocida en nuestra ciudad, cuando se realizó el Mundial Juvenil 2014 en el estadio Nafaldo Cargnel, interesó a muchas más personas. De hecho, cada día suma adeptos.Mariano Montero, integrante de la Selección de Sóftbol, participó del programa, de, y remarcó que "nuestro deporte está muy nucleado a la ciudad de Paraná y la liga más competitiva está acá. A través de la Secretaría de Deportes de la Nación tenemos un aporte becario los que integramos la selección nacional. Eso nos ayuda para que tengamos un poco más de tiempo para dedicarle al deporte. En mi caso no vivo solo de eso y tengo un trabajo extra, porque tengo una familia, pero es una ayuda económica. Tenemos entrenamiento diario".Consideró que "en la ciudad se conoce que el sóftbol es un deporte que representa a Paraná. En la provincia puede haber gente que lo conozca porque lo jugó en la escuela, pero actualmente no se está dando mucho como una disciplina en las instituciones. Practicarlo desde allí sería un gran paso. En mi caso mis padres fueron softbolistas".No obstante, resaltó que "no es un deporte tan popular pero es familiero, tiene su llegada y apoyo en la ciudad cada vez que tenemos un torneo o evento".