"Carpetazo" en reclamo del boleto universitario para el servicio Paraná-Santa Fe

Reclamo por el boleto universitario

Por un mejor servicio con más frecuencias

Las tarifa del, con lo cual,que cursan sus estudios en las facultades de ambas ciudades.En ese marco, este viernes realizaron una concentración en la Terminal de ómnibus de la capital entrerriana, en reclamo de la aplicación del boleto universitario a través de la SUBE y una mejor calidad en el servicio con mayores frecuencias."Convocamos a esteque estamos sufriendo, y por la implementación de un boleto con tarifa diferenciada que no estamos teniendo", explicó a, un integrante de la Federación Universitaria del Litoral, Faustino Solari."Desde principio de año que venimos sufriendoy se nos dificulta mucho a la hora de estudiar", apuntó el joven.En la oportunidad, comentó que expusieron su reclamo ante el encuentro de defensores del Pueblo que se realizó en Buenos Aires para, elevar su queja ante el Ministerio de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, pero que hasta el día de la fecha no han tenido respuestas concretas."El estudiante promedio viaja dos veces por día, lo que actualmente serían unos 45 pesos por día", señaló el universitario, al manifestar la"Antes de la implementación de la SUBE, contábamos con una tarifa diferenciada para estudiantes pero al unificarse el sistema de transporte, el descuento fue quitado y no nos explican por qué", denunció el vocero de la Federación Universitaria del Litoral."Sube el boleto, es un esfuerzo viajar todos los días, y cada vez se hace más complicado. En mi familia, somos dos estudiantes o sea que el gasto se multiplica. Además, el gasto es doble para los que tenemos que utilizar el colectivo de línea porque con el cambio de recorrido, no llegan hasta las facultades", comentó otra estudiante que cursa en una facultad de Santa Fe.La joven reclamó que,"El derecho a estudiar que está garantizado constitucionalmente no se cumple porque muchos de mis compañeros están pensando en tirar materias libres y dejar de cursar o distribuir las faltas en el cuatrimestre para achicar el gasto", reveló en la oportunidad.. Somos los futuros profesionales de la región, vamos a tributar, a pagar impuestos, a trabajar para las ciudades y no están pensando en eso", insistió."En cuatro años, el aumento subió de 6 a 21 pesos", comparó una estudiante Bioquímica de Paraná. "Una vez por semana cargamos hasta 250 pesos", remarcó otro estudiante."Cada vez que tenemos que viajar, tenemos que hacer largas colas, sobre todo los lunes por la falta de frecuencia de los colectivos", estudiante de Derecho en la UNL."Los lunes y días en los que hay turnos para exámenes, hay hasta 400 estudiantes en la terminal, a los que se suma la gente que viaja habitualmente", sostuvo una estudiante."Para los estudiantes que viajan todos los días es un gasto enorme y la pérdida de tiempo que hay calcular para llegar a la facultad, de hasta dos horas para ir y para volver. Es una situación que nos perjudica enormemente a todos los estudiantes", contó otra de las estudiantes presente en el carpetazo."No hay frecuencias y hay una brecha gigante entre una salida y otra, y no llegamos a cursar", explicó, al exigir que la empresa Etacer cumpla con el recorrido de rondines que realiza Etacer para atravesar el barrio El Pozo, en Santa Fe, donde se emplazan las facultades de la Universidad Nacional del Litoral.