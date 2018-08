Remiseros afirman que cayó entre 25 y 30 por ciento la cantidad de viajes

Paraná Taxistas sostienen que la cantidad de viajes cayó casi a la mitad

viajes ha disminuido, producto de la crisis que estamos viviendo. Calculamos una merma de entre el 25 y 30 por ciento, respecto de esta fecha en años anteriores", reveló aCarlos Heberle, titular de la empresa Remises Centro.Acotó que "hay meses en los que se siente un poco más, al igual que la altura de cada mes".Graficó que quien "usaba 10 veces el coche por semana, porque llevaba el chico a la escuela, ahora tres o cuatro veces se lo ve pasar caminando. También se ha perdido el viaje de arriba de 100 pesos. El de 65 más o menos se mantiene".Puso de relieve que "aumentaron los combustibles y los seguros. Es mínima la suba de la tarifa con respecto al incremento de los costos de la actividad", afirmó.Durante el programa, dijo que "un chofer en un turno, antes hacía entre 30 y 35 viajes. Actualmente, la demora en llegar a destino debido al tránsito hace que se deba trabajar algunas horas más para llegar a esa cantidad".Interrogado sobre la actividad de los fines de semana, hizo hincapié en que el principal problema es que "los coches particulares ponen el cartelito en la visera del parasol, se va a las salidas de restaurantes y boliches, donde compite ilegalmente".Consultado acerca de cómo trabajarán para el día de la Fiesta de Disfraces en octubre próximo, dijo que "muchas veces se suman particulares y cuando cobran demás no es nuestra gente".Además, pidió que la municipalidad controle porque llegan móviles de empresas de Santa Fe y localidades aledañas. "Después a la queja la recibimos nosotros y no a los particulares que cobran lo que quieren", afirmó.Interrogado sobre los últimos hechos de inseguridad de los que fueron víctimas choferes el jueves a la madrugada, lo consideró "algo esporádico" ya que "no es común que haya dos ilícitos en un día. Nosotros sugerimos a nuestra gente manejarse con los llamados telefónicos o los clientes conocidos".