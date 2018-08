Docentes y estudiantes marcharon en defensa de la universidad pública

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios resolvió la continuidad del plan de lucha "en defensa de la universidad pública, contra el ajuste presupuestario y por aumento salarial". En ese marco, este jueves marcharon desde plaza 1º de Mayo hacia Casa de Gobierno.



Alejandro Jaimovich explicó a Elonce TV que "no iniciamos el segundo cuatrimestre ante la ofensa del gobierno de ofrecernos un aumento salarial que apenas araña el 10% cuando tenemos una inflación de mitad de año del 16% y se proyecta una inflación del 30%. En Entre Ríos hay un paro estudiantil, es decir, que tanto los docentes como los estudiantes estamos de pie defendiendo la universidad pública por los salarios docentes, por el presupuesto ante los recortes".



Remarcó que "los pobres no lleguen a la universidad no es un diagnóstico, es una política de gobierno. Quieren ajustar la universidad, cerrarla para que solo puedan estudiar aquellos que puedan pagar, que tengan un nivel adquisitivo que les permita pagar una universidad privada carísima. Estamos defendiendo una de las más grandes tradiciones de la sociedad argentina que es la universidad pública, gratuita y autónoma".



Por su parte, Claudio Puntel, secretario general de Agmer Paraná, señaló que "esta lucha también es nuestra lucha. No solo acompañamos a los compañeros en su reclamo salarial, sino que estamos planteando la defensa de una universidad pública-estatal al servicio del pueblo, enfrentando un proyecto de educación elitista, con criterios privatizadores y mercantilistas. No hay posibilidad de un país libre y en crecimiento sino hay una educación pública al servicio del pueblo".



"Les han ofrecido a los compañeros lo que nosotros habíamos rechazado en febrero. Les ofrecen trabajar entregando salario y condiciones de vida", dijo.



En tanto, Luis Meiners, profesor universitario, manifestó que "nuestra paritaria está vencida desde febrero y han insistido con un porcentaje del 15% en cuatro cuotas. En la última reunión paritaria redujeron ese 15% a un 10,8% y es una verdadera provocación. Esto ocurre cuando se están publicando índices de inflación de un acumulado de más del 19% este año. El gobierno quiere que perdamos poder adquisitivo de nuestro salario y lo está diciendo explícitamente". Elonce.com