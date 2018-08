Son de Ecuador y en la Terminal le extraviaron sus pasaportes: están varados

Katie y David están de paso por la ciudad de Paraná, y están parando en la casa de un amigo. Tenían como próximo destino las Cataratas del Iguazú, en Misiones pero tuvieron un inconveniente al momento de comprar los pasajes en la Terminal de Ómnibus y ahora están varados.



La mujer contó a Elonce TV que en la tarde de este miércoles, su marido junto con el amigo fueron a la terminal "a comprar los boletos porque nosotros no conocemos bien el peso argentino. Se entusiasmaron porque ya íbamos a viajar y poder conocer las Cataratas, y cuando les dieron los pasajes se olvidaron de pedir los pasaportes".



Cuando advirtieron que la documentación había quedado en la ventanilla de la empresa donde adquirieron los pasajes, volvieron a buscarlos, "pero el chico nos dijo que ya nos los había dado pero no era cierto. Ahora estamos en problemas porque no tenemos documentos".



"Esta noche a las 21.30 tenemos que viajar a Misiones y no podemos porque no tenemos la documentación, no podemos hacer nada, tampoco regresar a nuestro país", dijo Katie preocupada y solicitó ayuda por si alguien pudo encontrar los pasaportes. En ese caso, comunicarse al: 3434293500