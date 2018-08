Taxistas sostienen que la cantidad de viajes cayó casi a la mitad

El presidente de la Cámara de Taximetristas de Paraná, Eduardo Jacob, aseguró aque "día a día perdemos viajes". Sostuvo que "los truchos, remises y particulares invaden" las paradas."La crisis ha hecho que haya gente que pegue cualquier cartel en el auto y salga a levantar pasajeros en la calle. Perdimos alrededor de 20 viajes por día. Esto hace que se nos haga muy difícil mantener el auto, pagar todos los impuestos, más seguros y chofer", expresó.Precisó que "en este momento cada taxista no supera los 25 viajes, cuando estábamos realizando alrededor de 40 o 45. Además los tramos son más cortos. Los viajes largos la gente los hace sólo días de cobro o ante situaciones de extrema necesidad".Yacob manifestó durante el programaque habían acordado con el municipio retocar la tarifa en octubre pero "dadas las circunstancias me parece que deberemos hacerlo antes".Acotó que "no tenemos gran avidez de subir la tarifa, pero nos vienen corriendo los incrementos de combustible, seguros e impuestos. Queremos conversar esto con las autoridades municipales, para lo cual ya pedimos una audiencia".En Paraná hay "478 taxis legales. Había más de 500 pero hubo algunos fallecimientos y otros que abandonaron la actividad", completó el presidente de la Cámara de Taximetristas.