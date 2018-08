El IAFAS cuenta con un espacio exclusivo para la lactancia materna

En primera persona



Espacios exclusivos para la lactancia materna



A partir de una inquietud de mamás que trabajan en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), con respecto a la etapa de lactancia materna y a la necesidad de contar con un espacio para dar la teta a sus hijos o extraerse leche para guardar, se creó un proyecto y, con el soporte técnico del Ministerio de Salud, se inauguró un lugar exclusivo.De esta manera, es la primera entidad en la provincia que cuenta con un área que ofrece comodidades para las empleadas, convirtiéndose en Espacio Amigo de la Lactancia Materna, certificado por la cartera sanitaria.El acompañamiento de las instituciones es indispensable para que la mujer pueda regresar a sus obligaciones laborales con el menor impacto posible sobre la lactancia. Un espacio amigo consiste en la habilitación de un lugar para la extracción de leche durante la jornada laboral. Esto permite que la mamá siga produciendo leche para alimentar a su bebé, lo cual lleva a chicos más sanos y mujeres con menos complicaciones en sus pechos.En este marco, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y el presidente del Iafas, Silvio Vivas, inauguraron el espacio ubicado en el edificio de calle 25 de Mayo 255 de la capital entrerriana.En la ocasión, Velázquez destacó: "Compartimos con el Iafas esta necesidad de poner en valor un espacio y visibilizarlo socialmente, teniendo en cuenta que esta institución se da el tiempo para pensar en lo más valioso que tiene que es el capital humano. Las trabajadoras han sido las que motorizaron la iniciativa y por eso lo certificamos con el instrumento normativo"."La lactancia materna salva vidas, contribuye al fortalecimiento y desarrollo cognitivo de los chicos, y crea una conexión única entre el binomio madre hijo. Destacamos también el componente solidario, porque es muy importante que los demás trabajadores puedan acompañar a estas mamás", además especificó que "es el primer espacio amigo en la provincia que contará con las certificaciones a nivel nacional".Por su parte, el titular del organismo provincial, Silvio Vivas, indicó: "Es una gran satisfacción porque esto se gestó desde abajo, con una inquietud de las trabajadoras. Gracias al médico laboral, Fabián Lossio, y al coordinador de Recursos Humanos, Maximiliano Montani, pudimos darle forma a esta idea, y trabajarlo con la cartera sanitaria. Es un orgullo ser espacio amigo, en relación a lo que dijo la ministra, porque lo hicimos con mucha voluntad y sabiendo de la importancia de la leche materna, perfectamente diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas de los chicos".Noelia Asselborn trabaja en el Iafas y tiene un bebé de 7 meses. A partir de la inquietud de necesitar un espacio apto para poder extraerse leche, realizó el planteo en la institución: "Volví de mi licencia por maternidad y tenía que pedirle a un compañero que salga de la oficina para que yo me pueda sacar leche. Por eso, junto a otra mamá propusimos la idea de que este espacio sea destinado para el lactario. Para mí significa un acto de amor, pero es complejo y está bueno que nos acompañen los demás".En tanto, otra de las madres que está en la misma etapa, Ornella Schiavoni, manifestó: "Yo me sacaba leche en el baño y después iba a la cocina a pasarla a los tarritos para dejar en la heladera. Después empecé a hablarlo con el coordinador de Recursos Humanos. Me sentía incómoda pidiéndole a los compañeros que se vayan de la oficina, y por eso se me ocurrió que tengamos esta posibilidad. Mi nena ahora ya tiene un año y dos meses, y ya no necesito tanto extraerme leche, pero es un avance importante para todas".Un Espacio Amigo de la Lactancia consiste en un sector privado e higiénico, dotado de las comodidades mínimas y necesarias para que las mamás puedan extraerse leche o amamantar allí a sus hijos si así lo desean. Con estos lactarios se garantiza el respeto a la mujer a continuar con la lactancia.El Ministerio de Salud de la Nación recomienda la apertura de estos espacios permanentes en lugares donde haya más de 20 mujeres en edad fértil, o temporarios, si el número de trabajadoras es menor.Para la creación de un espacio permanente se requiere: que sea cerrado, privado e higiénico; que haya una o más sillas confortables, con perchero y una mesa para apoyar elementos necesarios; que posea lavamanos o tener un lugar cerca donde la madre pueda lavarse con agua y jabón; que haya una heladera para guardar la leche extraída; que tenga calefacción frío / calor; y que sea de fácil acceso.Estuvieron presentes en el acto de inauguración el secretario de Salud, Mario Imaz; el director de Políticas de Salud, Javier Damiani; y la licenciada en Nutrición, integrante de la Dirección Materno Infanto Juvenil, Maria de la Paz Spoturno; como así también integrantes del directorio del Iafas.