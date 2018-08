Una vez más, vecinos pidieron "fecha certera" de la entrega de sus viviendas

Vecinos volvieron a reclamar por una respuesta respecto a la entrega de sus viviendas, que se están construyendo en zona de Don Bosco y Gobernador Maya. Se trata de 300 unidades habitacionales.En diálogo con, Facundo Del Castillo, explicó que "exigimos que se nos dé una fecha certera de entrega de las viviendas. Se nos hace difícil a los que alquilamos hablar con el dueño de la casa, porque nos preguntan cuándo nos mudamos y realmente no sabemos. Venimos con esta situación desde finales del año pasado y se va postergando cada dos o tres meses. Queremos que nos confirmen esta semana cuándo nos dan las viviendas".Las casas, según indicaron, debían entregarse a fines del 2017, pero "hubo una modificación de estructura, que pidió la municipalidad, y se retrasó la entrega. Cuando se están por entregar pasa algo y se posterga".Informaron que "una mutual financia los terrenos y la vivienda se financia por medio del IAPV. Pedimos explicaciones porque nos habían dicho que para el 15 de este mes estaría la fecha de entrega. No sabemos ni eso ni la fecha de sorteo. Todavía no hicimos reclamo judicial. Hay familias que se están quedando en la calle. Se está pagando más de 3000 pesos por mes actualmente, algunos más, va actualizándose"."Hablamos con los obreros y dicen que se va a atrasar la entrega, que faltan algunas obras. Nadie se pone de acuerdo. El 95% de las viviendas ya están listas, quedan muy poquitas por terminar con detalles mínimos. Falta el sorteo, que cada familia vaya y chequee y luego la entrega de la llave", agregó.Manifestó su preocupación porque asegura que "tenemos miedo de que se nos intrusen. Hubo casos de envenenamiento de perros en el barrio, hubo intento de ingreso a las viviendas. Hay seguridad y demás, pero las viviendas están solas".