El Ventilador: Las opiniones sobre la actualización de las tarifas

El tema fue debatido en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno al debate por las tarifas, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Desde que asumió Mauricio Macri en diciembre de 2015 hasta la fecha, la actualización de tarifas, denominado también "sinceramiento" del costo de la luz y gas, ha sido una constante.-"Dónde trabajo, pagamos una boleta de 19 mil pesos, una guasada. Así no se puede trabajar, con estas tarifas. Hablo de comercios de la peatonal".-"Con los aumentos todos somos perjudicados. Con respecto a las tarifas de la luz son muy caras, pero creo que si muchos ciudadanos pagamos nuestras boletas, con mucho esfuerzo, también deberían buscar la solución con la gente que está enganchada, ya que son los que más consumen luz y no la pagan. Es injusto para todos. Salgan a los barrios y se van a dar cuenta que son muchísimos".-"Los periodistas tendrían que dar ejemplo de pluralidad y no justificar el hambre y la corrupción. Seguro que sin interés habría más debate justo".-"¿Y cuándo van a descolgar a los enganchados? Villas enteras, como la que está al lado de la escuela Giachino... Y de yapa tienen kiosco".-"Nos llegó una boleta de luz de 5.500 pesos cada cuota. En esta casa vivimos 3 adultos y dos niños. Tenemos una heladera, una tv, y 6 focos led en la casa. ¡¡¡Creo que esto es un abuso!!!".-"Pregúntenle a Jorge González por los domicilios que están enganchados. Eso perjudica a los que pagamos la luz, sería bueno que busquen la solución".-"Que el ingeniero no explique tanto, mejor que actúe sobre las irregularidades... Estoy harta de subsidiar a los enganchados ¡Mejor que decir es hacer!"--"Los recursos son naturales y soberanos... ¿por qué el precio internacional? ¿Y si el costo es de generación dónde se genera? ¿En China?"-"¿Cuál es el costo de la energía? Ni González lo puede responder".-"Propongamos que nos paguen en dólares, ya que la Nación nos dolariza todo".-"Vivo en calle Alto del Paraná, Barrio Paracao. Hace 25 años pago todo los impuestos y no tengo cloaca, asfalto y cada vez que llueve se corta la calle".-"Por qué no siguen la obra de tendido de alta tensión en el acceso norte ¿Otra obra pública inconclusa?".-"¿Por qué si hay que ahorrar energía, cuando vas a Casa de Gobierno, al Consejo de Educación, Caja de Jubilaciones, todos están calefaccionados? Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ahorrar y ellos se dan el lujo de estar calentitos. Se creen que no nos damos cuenta".-Me llamo Tito, tengo 12 años y voy a una escuela en la que me enseñan que hay que cuidar la energía, pero me pregunto ¿por qué están prendidas todo el día las luces en las calles?".-"¿Qué hacemos con la gente enganchada? Uno que paga y ve en la calle las casas con aires y colgados de la red eléctrica ¿está en el presupuesto desengancharlos?".-"¿La energía eléctrica de los barrios que están enganchados y las cuentas subsidiadas como se cubren? ¿Quiénes cubren esos consumos? ¿Los demás usuarios?".-"El dólar, en diciembre, no se había disparado y yo de 25 mil pesos pasé a pagar 60 mil el bimestre. Las pymes generamos empleos y cada vez nos sacan más de todos lados".-"¿Qué me dicen de los enganchados? Nosotros pagamos y ellos viva la joda. En Avenida Las Américas está la villa y al lado un salón igual enganchados".-"Soy una usuaria de ENERSA. Tengo un negocio y en un mes me vinieron 60.000 pesos de luz y al otro menos. No entiendo ¿estamos trabajando para ENERSA? ¿Y cómo miden la luz? Yo tengo trifásica. Ya no aguantamos más los que tenemos un pequeño comercio".-"De chico me llevaron de viaje de estudio a la represa de Salto Grande... Somos generadores de energía".-"Es una vergüenza como estafan a los pobres. No podemos pagar la boleta de la luz de tan cara que viene. Somos gente que vive de changas".-"El gran porcentaje de los enganchados son lo que más gastan. Todos saben, pero más fácil es cobrarle al que paga".-"Referente al subsidio que se otorga, pregunté a ENERSA y me dijeron que no figura ese detalle en la factura de luz, pero que se aplica ¿cómo sabe uno cuanto le subsidian?".-"Durante 12 años nos mintieron hasta con el precio de la luz".-"¿Por qué no explican cómo se forma el costo básico del kilowats? ¿Su fijación cumple los principios constitucionales de proporcionalidad y racionalidad?".-"Nosotros teníamos atención al público hasta las 5 de la madrugada. Para ahorrar empezamos a cerrar a las 3, después a las 2, ahora empezamos a desconectar heladeras. El próximo paso son despidos".-"¿Cómo quieren que los privados demos trabajo a la gente, si lo que dice el señor Dipalma es la realidad para todos los que tenemos una fuente de trabajo? ¿Por qué no intentan rebajar lo que cobran los políticos desde el presidente de la Nación para abajo? El 25% tendrían que cobrar".-"En La Paz se producen cortes de luz a vecinos con la policía. Además la cooperativa hace saber que se corta para que no se genere deuda mayor. Los salarios no son suficientes para abonar los servicios".-"El gobierno nacional actual vació las reservas, propiciando la llegada del FMI. Desde 2015 han preparado esta situación, en Buenos Aires siguen pagando muy barata la energía. Han enfriado la economía con el sacrificio del pueblo. Se les escapó la tortuga... Intencionalmente".-"Lo que se factura por alumbrado público es el doble de lo que gasta Paraná porque incluyen a los colgados y morosos. ¿Soportarían una auditoría pública?".-"En Lomas del Mirador 2, el 50% de las viviendas están enganchadas".-"Le pregunto al Ingeniero: si estaban tan recortados... ¿por qué se compraron una Dodge Ram para los jerárquicos de la calle y por qué todos los mismos compran sus autos con excepción de impuestos?".-"A la comunidad gitana que está en calle Circunvalación antes de Francia están llenos de maquinarias y camiones, pero la luz esta enganchada, sin ningún medidor ni pilar. ¿Quién los controla?".-"¿Por qué no aprovechamos la represa de Salto Grande?".-"En calle Ceferino Namuncurá hay un montón de gente enganchada... Vienen, le cortan y se enganchan de nuevo. Nadie hace nada en Anacleto Medina".-"Sacan retenciones al campo, mineras, etcétera. Sacan impuestos a autos de alta gama, embarcaciones, etcétera. Y a los laburantes nos ejecutan con tarifas. Preguntenle a la gente si prefiere comer o que la metan presa a Cristina".-"Vivo en un barrio político, en su mayoría hay empleados del Estado provincial o municipal y hay muchos enganchados. Yo pago tarifa alta; baja, pero pago, sino me cortan. Estoy harta de la desigualdad. Esté el gobierno que esté, siempre hay quienes se benefician, mientras te desgastas haciendo bien las cosas. Entonces ¿quién nos escucha como ciudadanos? es una vergüenza".-"¿Cómo hago? Me vinieron 6.200 pesos de gas. No me alcanza para pagar".-"Los aumentos no tienen techo y así no se puede seguir".-"Yo tengo un negocio y pago 15000 de luz. Por ese motivo me subieron la categoría del monotributo. No consumí más, aumentó la tarifa ¿qué culpa tengo yo?".-"Capacitación a empleados de ENERSA y seguimiento a ellos. Son los que hacen conexiones ilícitas, son los que tienen materiales para eso".-"¿Está totalmente operativa la ET 500kV Paraná? ¿O todavía no están terminadas las salidas en 132kV?".-"Es lamentable decir que todos pagamos a los barrios colgados".-"Ahora nos quieren regular y cobrar la energía solar... Quieren que gastemos $20.000 que es lo que sale un panel solar con todo el sistema".-"¿Aumentó o disminuyó la tarifa social? ¿Qué es lo que delimita la política de aumentos tarifarios nacionales?".-"Quisiera saber por qué ENERSA nos hace pagar el consumo de los enganchados. Basta de robar a la gente honesta que paga su consumo. ENERSA sabe muy bien quiénes están enganchados y no quisiera saber que hay algo detrás de esto y hace años".-"¿Qué posibilidad habría de colocar luces led en el club San Agustín? Ya que la cuota social es mínima y no se puede afrontar la colocación a través del incremento de la cuota societaria. Considerando la función social y deportiva que cumple en el barrio".-"Dijeron Barrio Lomas del mirador, el mío es CoViCer en calle provincias unidas e intendente Guillermo Palma.. Uno de los enganchados gana muy bien, tiene un cargo en el Consejo de Educación, como no causarte indignación si sos privado, no es el mismo régimen del Estado. Recorran los barrios Ingeniero González ¿o serán protegidos políticos por eso están enganchados toda la vida?".-"¿Qué pasa con la nafta que es tan cara según dicen? Ahora pregunto ¿por qué hay tantas colas para cargar todos los días y encima se venden autos y camionetas como caramelos? Soy cadete y hago los trámites para las agencias ¿qué realidad ven?".-"Este gobierno vino a esto, enriquecer a unos pocos. Sector petrolero, minero, energético y el campo. Lo que pagamos de más en servicios, dejamos de comprar otros bienes nacionales, mientras las grandes empresas fugan las ganancias a sus casas matrices fuera del país, sin invertir".-"En el 2010 en Buenos Aires se pagaban 20 o 30 pesos y un ítem iba al Gobierno de Santa Cruz y acá en Entre Ríos se pagaba subsidiada 200 o 250 pesos. Digan la verdad".-"¿Dónde denuncio las fotos de enganchados? Porque yo si pago".-"Pueden explicar todos los intrusados del Parque Nuevo Varisco con luz y DirecTV y no pagan luz. Atención, lo digo con convicción, no pagan y usan a dos manos".